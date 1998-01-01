Новости Хорватия начала выдавать россиянам шенгенские визы Эксперты обсуждают, поможет ли вхождение страны в зону Шенгена росту спроса на направлении

В связи с вхождением с 1 января в зону Шенгена, Хорватия после окончания новогодних каникул начала принимать заявления на шенгенскую визу. Речь идет только о краткосрочных – на период пребывания. Также у туристов остается возможность получить национальную хорватскую визу, которую выдают на один-два года, - сообщает сегодня РСТ. В компании «Пакс» документы на визу в Хорватию подают только при бронировании полноценного тура. Пока туроператор ждет разъяснений от консульства по поводу сроков оформления и пакета документов. «К тому же сейчас у нас идет переаккредитация в визовом центре. В этой связи документы от первых туристов подаем не раньше февраля. Турпродукт уже сформирован и опубликован на нашем сайте, потихоньку начинают бронировать», – уточнила заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе Любовь Чучмаева. Сейчас ни в один из регионов страны, включая столичный Загреб, прямой перевозки из России нет, лететь придется через Турцию или Сербию. Эксперт напомнила, что россияне очень любят Хорватию, поэтому она более чем уверена, что спрос на лето будет хороший – даже вне зависимости от наличия или отсутствия прямой перевозки. По словам директора по рекламе PAC Group Надежды Найдис, компания полностью готова к подаче документов на шенгенские визы. В ближайшее время на сайте оператора появится весь спектр предложений по Хорватии: отели на море и в Загребе, трансферы, индивидуальные экскурсии и т.д. «Также мы добавили такую услугу, как сопровождение в посольство США в Загребе для желающих оформить американскую визу. Туристы смогут воспользоваться трансфером из отеля в посольство, а также услугами англоязычного ассистента для перевода на собеседовании», – пояснила она. Спрос на направлении пока не очень активный, сейчас не сезон, но к марту в компании ожидают увеличение количества запросов на пляжный отдых. Пока же, в основном, поступают заявки на вакцинные туры, так как Хорватия ставит однокомпонентную Johnson/Janssen, весьма популярную среди наших путешественников. Как добавила руководитель отдела компании «Ванд» Татьяна Маркова, по ее мнению шенгенская виза не даст особого эффекта для развития турпотока. В этом смысле долгосрочная национальная виза может быть даже интереснее – по ней туристам удастся посетить страну несколько раз. «В общем, пока непонятно, как стартует направление к лету. Напрямую ничего не летает, а через Стамбул уж очень дорого. И в этот раз хорваты даже не прислали нам цены, ощущение, что они как рынок Россию не рассматривают. Прежде летние расценки давали уже в ноябре», – сказала г-жа Маркова. Как сообщил ранее в беседе с нами руководитель турпредставительства Хорватии Райко Ружичка, «На данный момент все активности национального туристического офиса Хорватии на российском рынке приостановлены. При этом офис в Москве работает в штатном режиме». «Для коллег из России мы также всегда на связи и проводим встречи и консультации по рабочим вопросам в индивидуальном порядке, также продолжаем деятельность в рамках предоставления информации частным лицам и самостоятельным туристам по вопросам отдыха в Хорватии. На данный момент есть перелеты из Москвы с удобными стыковками через безвизовые Белград, Стамбул, Дубай», - заключил г-н Ружичка. /TOURBUS.RU Фото: www.piqsels.com

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