АТОР: У организованных туристов не будет проблем с оформление катарской страховки

Российские туристы теперь смогут оплатить ставшую обязательной катарскую страховку рублями у своего туроператора

У организованных туристов из России не возникнет сложностей с выполнением новых въездных требований Катара, вступивших в силу 1 февраля. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на туроператоров, работающих на направлении.

Как мы сообщали на прошлой неделе, с 1 февраля Катар изменил условия въезда, дополнив их новым требованием – предоставлять медицинскую страховку, оформленную в катарских страховых компаниях, зарегистрированных в министерстве здравоохранения страны (MOPH Qatar).

Между тем, предложенные варианты оплаты страховки не подошли большинству россиян. Первый вариант – купить страховку на сайте Минздрава – предполагает оплату услуги картой международных платежных систем. Второй – покупка страховки в аэропорту – требует наличие катарских риалов (которые крайне сложно купить в России и нельзя купить в аэропорту прилета до пересечения границы).

Сложность выполнения требований озадачила российских туроператоров и туристов, планирующих отдохнуть в Катаре. Но решение в итоге быстро было найдено.

Во-первых, говорят туроператоры, от авиакомпании Qatar Airways поступила информация о том, что в течение двух недель, пока окончательно «утрясаются» все вопросы относительно действия нововведения, перевозчик не будет требовать с пассажиров наличие местного полиса. Данную информацию подтвердили и в самой авиакомпании. Не требуют пока страховку у россиян и по приезду в Катар.

Кроме того, организованные туристы смогут купить катарскую страховку за рубли – у туроператоров. Любовь Чучмаева, директор по маркетингу туроператора ПАКС, сообщила, что принимающая компания оператора в Катаре подключила возможность оформлять туристам страховки через них. Стоимость услуги – $15.

В компаниях «Интурист», «Русский Экспресс» также рассказали о внедрении в своих компаниях возможности купить катарскую страховку за рубли

Эксперты уточняют, что оформить катарскую страховку можно у любого туроператора, продающего туры в Катар.

«Таким образом, у туристов, отправляющихся в Катар, будет две страховки – российская, обязательно входящая в турпакет, и катарская, требуемая для въезда», – говорят в «Интуристе».

Между тем туроператоры по-прежнему ожидают официальных разъяснений Qatar Tourism относительно новинки применительно к туристам из России.

«Мы хотим получить точные данные, как нам действовать. Пока мы не включаем катарскую страховку в турпакет и оставляем туристам выбор. Ведь кто-то имеет возможность сделать ее самостоятельно (если есть карта зарубежного банка), кроме того, страховку у россиян по приезду в Катар пока и не требуют.

Но, если алгоритм выполнения новых правил для россиян останется без изменений, то мы включим катарскую страховку в турпакеты, как это сделано и с российскими страховками», сообщил представитель одного из туроператоров, которого цитирует АТОР.

/TOURBUS.RU





Фото: piqsels.com



