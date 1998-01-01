Новости Илья Уманский: «Нам нужно наполнить новым смыслом и пользой участие в объединении» Новый глава РСТ рассказал о планах по поддержке туриндустрии в нынешних сложных условиях

В декабре 2022 года президентом Российского союза туриндустрии был избран Илья Уманский, генеральный директор Национального туроператора «Алеан». «Турбизнес» побеседовал в руководителем влиятельного объединения профессионалов туризма об итогах 30-летней работы РСТ и планах на будущее. Говоря о приоритетах рабооты Союза, его новый руководитель отметил, что главное на сегодня - работа внутри РСТ: «Нам нужно наполнить новым смыслом и пользой участие в объединении для членов союза, нужно привлечь в союз представителей всех сегментов отрасли, в том числе новые туристические компании». Второе – работа с законодательством, эту функцию РСТ выполнял всегда. И третье – защита участников рынка, у которых есть конкретные проблемы. Так что сделать предстоит очень-очень много. Начало года — это время подведения итогов и построения планов на будущее. Говоря о работе организации в минувшем сложном году, г-н Уманский напомнил, что в 2022 году выездной турпоток по сравнению с 2019 годом сократился на 63%. А въездной групповой туризм остается уже третий год фактически парализованным. Правда, сейчас уже есть надежда на постепенное возобновление благодаря открытию Китая. В этой ситуации большинство участников рынка сосредоточились на внутреннем туризме, который практически достиг допандемийного уровня. А РСТ вел большую работу по поддержке отрасли. Весь прошлый год юристы РСТ участвовали в работе над проектом нового закона о туризме. Изначально РСТ сформулировал к законопроекту 87 замечаний, члены союза принимали активное участие в обсуждении документа на всех уровнях. В результате большинство предложений союза были учтены. Эта работа, конечно, продолжится. Много было сделано по подготовке закона, вводящего правовое регулирование гостевых домов. РСТ удалось добиться трех важных моментов: запрета на осуществление деятельности без внесения информации в федеральный реестр, введения миграционного учета и учета по месту пребывания, допуска контролирующих органов в гостевые дома. С начала 2022 года РСТ активно выступал за сохранение программы стимулирования внутренних туристичесВких поездок с помощью кэшбека, а также иных государственных программ, направленных на развитие туризма. Программа кэшбека на 2022 была сохранена, кроме этого, с 31 марта стартовала программа детского кэшбека. Благодаря последовательной позиции РСТ был принят и федеральный закон №67-ФЗ, который на пять лет установил нулевую ставку НДС на услуги по временному размещению. Аналогичную работу в 2022 году РСТ проводил в части обнуления НДС для туроператоров. Это одна из ключевых проблем на сегодня, так как после обнуления НДС для гостиниц туроператоры остались единственными плательщиками в отрасли. В этом году, по словам г-на Уманского, РСТ, в первую очередь, продолжит работу по восстановлению международного туризма, как въездного, так и выездного. Союз будет добиваться упрощения визовых формальностей, расширения географии для безвизового обмена, использования электронных виз на основе межправительственных соглашений. «Для более активного восстановления выездного туризма необходимо расширение международной перевозки. Есть ряд стран, куда ее особенно не хватает – в первую очередь, в Турцию, которая одновременно является транзитным хабом для других международных направлений. Также требуется увеличение перевозки в Египет, Арабские Эмираты. По факту, сегодня спрос сильно превышает предложение», - отметил спикер. РСТ также будет выступать за расширение программ субсидирования авиаперевозки внутри страны. По нашему мнению, субсидии надо распространить не только на чартерные, но и на регулярные рейсы по России, которые используют туроператоры, а также на железнодорожные перевозки регулярными скоростными поездами дальнего следования. На протяжении всего 2022 года эксперты РСТ вели работу над новым законопроектом о туризме. В этом годлу союз ее продолжит, так как действующая редакция не отражает современных реалий бизнеса, не описывает новые формы взаимодействия и новых участников рынка. Важнейшую задачу РСТ видит в содействии увеличению детских продаж, загрузке коллективных средств размещения в межсезонье. Это не только расширит доступ россиян к отдыху и санаторному лечению, но и повысит окупаемость гостиничных проектов. «Основным успехом 2022 года можно считать восстановление внутреннего туризма почти до допандемийного уровня. Турпоток по России в 2022 году составил порядка 62 миллионов человек, а в 2019 было 65,2 миллиона. 2023 год, полагаю, позволит еще больше увеличить интерес россиян к отечественным курортам и нарастить турпоток внутри страны. Но для этого, в первую очередь, необходимо развитие инфраструктуры, в частности, рост номерного фонда», - заключил глава РСТ. /TOURBUS.RU



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