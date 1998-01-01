Новости Съезд РСТ: Новый руководитель, новые вызовы, новые задачи Съезд Российского союза туриндустрии прошел сегодня в столичном Цифровом деловом пространстве

Cегодня на самой современной мультимедийной площадке столицы – в Цифровом деловом пространстве (ЦДП), состоялось ключевое событие туристической отрасли - съезд Российского союза туриндустрии, организованный при поддержке Комитета по туризму Москвы. Сегодня профессиональный Союз, основанный в 1993 году, объединяет около трех тысяч членов, включая ведущие туристические, гостиничные, транспортные и страховые компании. В структуре РСТ - 40 профессиональных комитетов, 50 представительств в регионах и 26 — в зарубежных странах. Съезд открылся сегодня утром отчетом о проделанной работе за 2021-2022 годы. Были также озвучены основные направления деятельности до 2025 года и прошли выборы президента и правления РСТ. Также сегодня в рамках съезда прошли расширенная пленарная сессия «Перспективы туризма 2023-2025 гг.» и сессия «Открытый диалог с руководством РСТ». Согласно результатам голосования, новым президентом РСТ стал генеральный директор туроператора "Алеан" Илья Уманский, с августа исполнявший обязанности главы объединения. Илья Уманский (на фото) родился в Москве в 1980 году, окончил Российскую международную академию туризма (РМАТ). С 1998 года занимал различные посты в компании "Алеан", специализирующейся на внутреннем туризме и имеющей собственную систему бронирования отелей. В своем отчетном докладе новый глава РСТ отметил, что «2022 год, как и два предыдущих, принес туристической отрасли немало испытаний. Cреди них - закрытие границ с рядом зарубежных стран, ограничение полетов на юг России, частичная мобилизация, упразднение Ростуризма и многие другие факторы. Настало время подвести итоги и проанализировать ситуацию, чтобы выработать планы на будущее». «К участию в съезде приглашен серьезный состав спикеров - инвесторов, отельеров, туроператоров, представителей быстрорастущих направлений турбизнеса. И я уверен, что такая встреча станет полезной для всей отрасли», - добавил спикер.

Г-н Уманский также представил результаты работы Союза за прошедший со времени прошлого съезда год. Деятельность руководящих органов Союза за отчетный период была признана удовлетворительной (хотя делегаты съезда оценивают ее, как хорошую и очень эффективную). «Важно, что зарегистрирован новый Устав, юридически в названии РСТ закреплено слово Российский. Задача Союза - стать полезнее для каждого члена РСТ. Планов много, но и работать придётся много. месте - мы сильная команда», - отметил глава Союза. С приветствиями к съезду выступили представители власти и различных профессиональных объединений. Так, Сергей Шпилько, почетный президент РСТ отметил, что «сейчас наступило время, когда нужно объединиться и провести корабль РСТ через шторм, который приближается к 9-бальной шкале». Глава Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев в своб очередь отметил, что «Сейчас на рынке - время возможностей. Ведь если бы не происходящие внешнеполитические события, то мы бы еще лет 10-20 занимались только выездным туризмом. Комитет по туризмы ГД активно сотрудничает с РСТ. Недавно мы совместно внесли поправки по продлению моратория для туроператоров, перенесли сроки введения электронной путевки, чтобы перед зимним сезоном не усугублять ситуацию в плане обременения и штрафов для турфирм. Для дальнейшего развития внутреннего туризма необходима выработка новой стратегии. Но одного рецепта здесь не существует ведь Москва — это одно нароавление, а Юг или Байкал — совершенно другие. И здесь важно учесть специфику регионов и отдать им принятие решений в области туризма, чтобы его развитие шло более динамично». Наконец, Сергей Корнеев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, отметил: «Та задача которая стояла перед нами - сохранить туризм, сохранить кадры, сохранить турфирмы - эта задача решена. В такой ситуации нужно объединяться и находить ответы на новые вызовы. Такие решения приходят в живом диалоге членов РСТ. Уверен, сегодня на съезде многие решения будут найдены». /TOURBUS.RU

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