Хорватия вошла в зоны евро и Шенгена

С 1 января популярное направление стало еще более открытым для туристов

Проверки людей на внутренних сухопутных и морских границах между Хорватией и другими странами Шенгенской зоны отменяются с 1 января 2023 года, согласно решению Совета ЕС от 8 декабря 2022 года, - сообщает «Интерфакс».

Проверки на внутренних воздушных границах будут отменены с 26 марта 2023 года, учитывая необходимость согласования с датами расписания Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), поясняют в Брюсселе принятое решение, в соответствии с которым Хорватия стала 27-м членом Шенгенского пространства, и его правила теперь распространяются на эту страну.

Ранее Еврокомиссия заявляла, что «расширение перечня стран-членов Шенгенского соглашения сделает Европу более безопасной за счет усиленной защиты общих внешних границ и эффективного сотрудничества правоохранительных органов.

За счет отсутствия потери времени на пограничных пунктах облегчатся контакты между людьми, а Европа станет более привлекательной, как самая большая в мире территория без внутреннего пограничного контроля».

Кроме того, Хорватия с 1 января стала официально членом зоны евро и начала использовать единую европейскую валюту вместо своей национальной валюты куна. "Это ставит Хорватию в самый тесный круг европейской интеграции", - сказал, комментируя событие, глава правительства страны Андрей Пленкович.

Таким образом, балканская страна с населением менее 4 млн человек, которая обрела независимость только в 1991 году, стала 20-м из 27 членов Европейского союза, присоединившихся к еврозоне.

Чтобы перейти на евро, страна должна была выполнить ряд экономических условий, включая стабильный обменный курс и низкую инфляцию. В июле 2022 года Совет ЕС решил, что страна готова к вступлению в еврозону, закрепив обменный курс между евро и хорватской куной на уровне 7,53450 кун за 1 евро. Предыдущей страной, присоединившейся к еврозоне, была Литва (в 2015 году).

В июле Хорватский монетный двор приступил к чеканке монет евро с национальным мотивом страны.

Переходя на евро, Хорватия, как неоднократно заявляли ее лидеры, надеется получить большую финансовую безопасность и улучшить уровень жизни своих граждан. "Введение евро укрепит нашу экономику, станет якорем стабильности, сделает нас более устойчивыми и защищенными от внешних потрясений и кризисов, а также будет способствовать улучшению инвестиционного климата", - заявил депутатам министр финансов Марко Приморац.

Как сообщил ранее в беседе с нами руководитель турпредставительства Хорватии Райко Ружичка, «На данный момент все активности национального туристического офиса Хорватии на российском рынке приостановлены. При этом офис в Москве работает в штатном режиме».

По его словам, ведется активная разработка новых и альтернативных рынков СНГ, Грузии, Туркменистана: «В первую очередь работа направлена на страны с собственными консульскими отделами и визовыми центрами – Казахстан и Азербайджан. Охвачены Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, Армения и Грузия, Беларусь».

«Для коллег из России мы также всегда на связи и проводим встречи и консультации по рабочим вопросам в индивидуальном порядке, также продолжаем деятельность в рамках предоставления информации частным лицам и самостоятельным туристам по вопросам отдыха в Хорватии.

На данный момент есть перелеты из Москвы с удобными стыковками через безвизовые Белград, Стамбул, Дубай», - заключил г-н Ружичка.

/TOURBUS.RU





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