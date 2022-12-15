TEZ Tour возобновляет египетские программы

С 27 января рейсы на египетские курорты будет выполнять авиакомпания Red Wings

Туроператор TEZ Tour с 27 января возобновляет полеты на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх, рейсы будет выполнять авиакомпания Red Wings, сообщили в пресс-службе туркомпании.

«Мы возобновляем полетную программу в Египет с 27 января 2023 года. Отправиться в Хургаду и Шарм-эль-Шейх туристы смогут на рейсах авиакомпании Red Wings.

Вылеты из Москвы запланированы с частотой пять дней в неделю из аэропортов «Домодедово» и «Жуковский».

Также раз в 10 дней рейсы на оба египетских курорта будут выполняться из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Казани», — пояснили в Tez Tour.

Как отметили в туркомпании, стоимость недельных туров с перелетом из Москвы и проживанием в отеле категории 4* по системе «все включено» начинается от 50,3 тыс. рублей на человека, из Екатеринбурга — от 54,2 тыс. рублей, из Санкт-Петербурга — от 51,8 тыс. рублей, из Казани — от 45,4 тыс. рублей.

Также для бронирования доступны туры с авиаперелетом GDS и отдельно проживание.

Все клиенты TEZ Tour, забронировавшие туры в Египет с датой вылета от 27.01.23, автоматически пересажены на рейсы а/к Red Wings без доплат.

Путешественники, которые не смогли отправиться на отдых с 15.12.22 по 26.01.23, могут перебронировать туры на новые вылеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга или Казани с сохранением размера внесенной предоплаты в валютном эквиваленте.

Напомним, что ранее рейсы в Египет по заказу туроператора TEZ Tour выполняла авиакомпания IFly, однако в конце декабря перевозчик вынужден был отменить полеты на неопределенный срок из-за запрета властей Иордании на пролет российских самолетов в воздушном пространстве страны.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено авиакомпанией