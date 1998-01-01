Авиакомпания iFly и TEZ Tour окончательно отменили программу полетов в Египет

Разрешение на пролет через территорию Сирии или Иордании так и не было получено

Авиакомпания iFly вынуждена отменить полетную программу в Египет в связи с отсутствием разрешения на использование воздушного пространства Иордании, а также введенными ограничениями на пролет ряда других государств, - сообщили сегодня в компании TEZ Tour.

Как заявили в пресс-службе туроператора, «В связи с отсутствием разрешения на использование воздушного пространства Иордании, а также введенными ограничениями на пролет ряда других государств, TEZ Tour сообщает о вынужденной отмене рейсов iFly в Египет.

На текущий момент авиакомпания практически в полном объеме выполнила обязательства по вывозу 7500 пассажиров с территории Египетской Арабской Республики, организовав 22 вывоза на рейсах сторонних авиаперевозчиков в Москву и другие регионы России.

В Хургаде по состоянию на 26 декабря остаются единичные туристы, чей отпуск ещё не завершён. Им предложат варианты авиаперелёта в индивидуальном порядке.

Вывоз туристов из Шарм-эш-Шейха будет осуществляться с 28 по 31 декабря.

Возврат денежных средств по несостоявшимся турам предусмотрен в полном объеме. По вопросам аннуляции необходимо обращаться по месту бронирования.

Приносим глубочайшие извинения за доставленные неудобства и информируем о продолжении работы по получению разрешения на выполнение авиаперелётов в Египет. В случае положительного развития событий полётная программа будет восстановлена, о чем туроператор дополнительно проинформирует своих партнёров и клиентов».

Напомним, что авиакомпания IFly, начиная с 15 декабря, была вынуждена остановить полетную программу из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из-за запрета властей Иордании на пролет российских самолетов в воздушном пространстве страны. Несколько тысяч туристов не смогли вовремя вылететь на отдых или вернуться в Россию с египетских курортов.

Авиакомпания рассчитывала получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию, но не получила его и была вынуждена отменить полеты.

В свою очередь, РСТ ранее сообщал, что «В связи со сложившейся ситуацией президент РСТ Илья Уманский обратился с письмом к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову, в котором предложил рассмотреть возможность оперативного принятия следующих мер. С учетом мнения Минобороны России, МИД России, Росавиации согласовать альтернативные маршруты авиаперевозки через друге страны.

При наличии такой технической возможности увеличить квоты российских авиакомпаний на воздушные перевозки между Россией и курортами Египта. В случае отсутствия у них провозных мощностей, расширить квоты иностранных авиаперевозчиков».

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено авиаперевозчиком

