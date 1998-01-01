Новости Авиакомпания iFly ждет разрешения на полеты в Египет через Сирию Из-за того, что Иордания закрыла свое воздушное пространство, около двух тысяч туристов TEZ Tour не могут вылететь в Египет и покинуть его

Вчера пассажиры трех рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Москвы, а также в обратном направлении не смогли как отправиться на отдых, так и вернуться из него. Причиной стало стало закрытие Иорданией воздушного пространства для самолетов российских авиакомпаний с двойной регистрацией. В то время как Nordwind пересадил туристов на рейсы Southwind с пересадкой в Анталье, авиакомпания iFly сообщила, что предлагает альтернативный маршрут — через воздушное пространство Сирии (240 км, около 17 минут полета). По инфрмации АТОР, вылета из Москвы ожидают пассажиры трех рейсов авиакомпании iFly, это более 1000 человек. Еще около 1000 человек, находящихся в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе, ожидают вывозных рейсов из Египта в Россию. По словам представителя туроператора, туристы, ожидающие вылета, получают ваучеры на воду и питание в соответствии с установленными правилами ФАП-82. Более 260 человек – все, кто изъявил желание – были заселены в отель. Аналогичную информацию предоставляют и в авиакомпании. Клиенты TEZ Tour, которые должны вылететь в Россию на вывозных рейсах с курортов Египта, продолжают свой отдых в отелях до последующего уведомления. Первоначально Росавиция отказала авиакомпании в пролете через Сирию, - ведомство предложило авиакомпании пересадить туристов на рейсы конкурентов. «Росавиация... направила в авиакомпанию телеграмму, в которой рекомендовала авиакомпании «Ай Флай» принять меры по перевозке пассажиров рейсами других авиакомпаний, выполняющих международные полеты в пункты Арабской Республики Египет», – говорилось в официальном заявлении Росавиации. Вместе с тем, в Росавиции добавили, что «c целью организации указанных выше полетов Росавиацией проводятся процедуры межведомственного согласования вопроса возможного безопасного использования воздушного пространства Сирии российскими гражданскими воздушными судами»,. По информации АТОР, по состоянию на полдень пятницы авиакомпания iFly по-прежнему ждала необходимых для выполнения рейсов в Египет документов от Росавиации. В компании рассчитывают, что таковые будут получены сегодня. Тогда рейсы улетят в 20.00 16 декабря, в пятницу. «16 декабря к 12.30 по московскому времени авиакомпания «АЙ ФЛАЙ» не получила официальный запрос с требованиями ФАВТ, выполнение которых необходимо для выполнения рейсов по предложенному альтернативному маршруту. Тем не менее, согласно информационному сообщению, опубликованному на сайте ФАВТ, специалисты авиакомпании завершили работу по оценке факторов риска на основании рекомендаций, содержащихся в документах ИКАО № 9554 и № 10084, и подготовили соответствующий отчет», – говорится в официальном пресс-релизе перевозчика. Наш портал следит за развитием событий. /TOURBUS.RU



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