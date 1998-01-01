Еще одна российская авиакомпания не сможет летать в Египет через Иорданию

Как сообщает сегодня АТОР, уже вторая российская авиакомпания – iFly – получила запрос от авиационных властей Иордании о необходимости предоставления страховочного сертификата, выпущенного в Лондоне и классифицированного А++, чтобы иметь возможность использовать воздушное пространство этой страны.

Сейчас авиакомпания ведет переговоры с авиационными властями Иордании, чтобы эти ограничения снять. И параллельно ищет альтернативный маршрут для выполнения рейсов в Египет.

«Авиакомпания застрахована в российской страховой компании, покрывающей все риски, в том числе риски гражданской ответственности перед третьими лицами. Такой сертификат до недавнего времени соответствовал требования авиационных властей Иордании для пролета в воздушном пространстве страны», – рассказала представитель авиакомпании.



iFly стала уже второй авиакомпанией, пострадавшей от действий авиавластей Королевства. Ранее полетную программу по той же причине изменил туроператор Pegas Touristik, использовавший рейсы Nordwind.

О подобных сложностях у других авиаперевозчиков пока ничего не известно. Но их может и не возникнуть. Как объяснили нашему изданию специалисты одного авиаперевозчика, те авиакомпании, чьи самолеты перешли из бермудского в российский реестр, могут использовать для полетов в Египет воздушное пространство Турции. Так, например, летают «Аэрофлот» и AZUR Air.

Тем же, чьи борты по-прежнему находятся в двойной регистрации, придется искать новые способы решения проблемы.

Как отмечают в этой связи эксперты АТОР, «Иордания невелика, но облететь ее – проблема. Поскольку воздушное пространство соседней Сирии, например, закрыто для полетов. Относительной популярностью пользуются полеты над Ираком, а Саудовская Аравия, которой представлена почти вся территория Аравийского полуострова, с неохотой идет на сотрудничество с российскими авиакомпаниями, выражая солидарность с иорданскими коллегами. Про облет с западной стороны можно забыть – там Европа».

«Следует отметить, что череда запретов и ограничений для российских авиакомпаний приобретает характер рандомный. Так например, недавно стало известно, что Лаос закрыл небо для «Аэрофлота», добавили эксперты.

/TOURBUS.RU