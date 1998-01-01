Эксперты: Снятие антиковидных ограничений подстегнуло интерес к Тунису

Как мы сообщали вчера, министерство здравоохранения Туниса, учитывая улучшение показателей по заболеваемости Covid-19, освободило всех прибывающих на территорию страны от необходимости предъявлять отрицательный результат ПЦР или антигенного теста.

Как сообщает сегодня РСТ, по словам туроператоров, это должно положительно сказаться на направлении.

«Конечно, ограничения тормозили спрос. Мы выставили новогодние предложения по Тунису после объявления о прямых перелетах какое-то время назад, но реальный всплеск интереса почувствовали только сейчас, после этого заявления. Звонков стало больше», – рассказала менеджер по направлению компании «Ванд» Екатерина Смирнова.

«Предложения на базе перелетов тунисской авиакомпанией Nouvelair в декабре и непосредственно на новогодние праздники получаются чрезвычайно привлекательные. Пакеты с размещением на курортах Махдия, Монастир, Сусс, Хаммамет с вылетом 28 декабря, 4 января на 6/9 ночей обойдутся в зависимости от формата питания от $960 на двоих.

Отдых на острове Джерба с вылетом 29 декабря или 5 января – от $940. Тур с вылетом 7 или 17 декабря – от $600. Причем, в стоимость авиабилета входит багаж и питание на борту», – пояснила г-жа Смирнова.

Как напоминает РСТ, авиакомпания Nouvelair с середины августа 2022 года возобновила полетную программу из Москвы и Санкт-Петербурга в Монастир и летала два раза в неделю вплоть до конца ноября.

«Сейчас наступил небольшой перерыв, а с 7 декабря авиакомпания начнет полеты на материковую часть Туниса в Монастир, а также на остров Джерба, – рассказал гендиректор туроператора «Экспресс Тур» Хатем Амами. – Запланировано по два вылета по обоим направлениям в декабре и по два в Новый год».

Эксперт доволен спросом на Новый год. «Цены хорошие и на перевозку, и на размещение. Тунисские отельеры не повышали стоимость размещения. Российский рынок очень важен для Туниса, – пояснил он.

– В отличие от французских или итальянских туристов, россияне едут уже начиная с апреля и до ноября включительно. Причем, приезжают в среднем на больший срок, чем европейцы. Кроме того, активно пользуются талассотерапией и, как правило, приобретают много экскурсий».

В глазах же российских туристов Тунис сейчас, по его словам, одно из наиболее удобных и недорогих зарубежных направлений. «Теплая зима, хорошие пляжи, пологий вход в море – все это благоприятствует семейному отдыху.

Плюс Тунис сейчас еще и самое близкое пляжное направление. Nouvelair, в отличие от других перевозчиков, не пришлось удлинять маршрут, так что время в пути занимает 3,5 часа из Санкт-Петербурга и 4 часа из Москвы», – пояснил собеседник.

Напомним, что как отметил ранее в беседе с нами руководитель представительства по туризму Туриса в РФ г-н Нежи Гуидер, «До пандемии мы ставили цель - достичь 1 млн прибытий из России. Сейчас наша задача - вернуться к результату 2019 года — 650 тыс. гостей. Мы продолжаем участвовать в выставках, воркшопах, вебинарах, организовывать пресс-туры, ищем пути налаживания новых авиарейсов на курорты Туниса».

/TOURBUS.RU