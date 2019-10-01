Тунис отменил все антикоронавирусные ограничения на въезд туристов

Туристам при въезде в страну больше не нужно предъявлять отрицательные тесты на коронавирус или сертификаты вакцинации

Министерство здравоохранения Туниса отменило все ограничения на въезд туристов, теперь им не нужно предъявлять отрицательные тесты на коронавирус или сертификаты вакцинации, сообщает Национальный офис по туризму страны.

"В связи с улучшения ситуации с коронавирусом в Тунисе и низкого уровня заболеваемости в стране и мире министерство здравоохранения объявило о решении с 1 декабря освободить всех въезжающих в страну от необходимости предоставлять отрицательные результаты ПЦР или антиген-тестов, а также сертификаты вакцинации", — говорится в сообщении.

Требование о ношении масок также отменено, оно сохраняется лишь для лиц с симптомами коронавируса.

При этом, как заявили в министерстве, в стране продолжится вакцинация пожилых людей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. "Санитарные протоколы будут обновляться в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации", — добавили в ведомстве.

По информации «Интерфакса», за последнюю неделю ноября в Тунисе был зафиксирован 81 новый случай заболевания коронавирусом и ни одной смерти от этой болезни.

Отметим, что регулярных рейсов между Тунисом и Россией сейчас нет. Однако авиакомпания Nouvelair ранее анонсировала зимние чартеры в Монастир и Джербу из Москвы и Санкт-Петербурга. Билеты на них продаются только в составе турпакетов.

При этом, как мы сообщали ранее, представительство Национального офиса по туризму Туниса - одно из старейших в России - продолжает работу в прежнем режиме.

Как отмечает руководитель представительства Нежи Гуидер, «До пандемии мы ставили цель - достичь 1 млн прибытий из России. Сейчас наша задача - вернуться к результату 2019 года — 650 тыс. гостей. Мы продолжаем участвовать в выставках, воркшопах, вебинарах, организовывать пресс-туры. В постоянном взаимодействии с туроператорами. Ищем пути налаживания новых авиарейсов на курорты Туниса. Турбизнес Туниса ждёт российских туристов!»

/TOURBUS.RU