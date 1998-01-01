Что любят сами петербуржцы: таинственная Аннекирхе, отреставрированный Манеж и «иммерсивный» Ленфильм

Вторая часть пресс-тура в Санкт-Петербург, организованного Visit Petersburg, продолжила знакомство журналистов с любимыми самими питерцами туристическими местами города – улицами и дворами, галереями и соборами, киностудией и общественными пространствами.

Променад по Литейному проспекту

Литейный проспект заслуживает отдельной прогулки на полдня, а то и больше. Здесь расположено много точек притяжения: великолепные особняки - жемчужины архитектуры, театры, музеи литературных гениев – Ахматовой, Некрасова, Бродского, и другие атмосферные места.

Любители творчества Анны Ахматовой и поэзии в целом получат удовольствие от посещения дворика Шереметевского дворца – Фонтанного дома, во флигеле которого жила Ахматова и где сейчас располагается музей ее имени. Стены арки и ограждения этого двора расписаны поэтическими строчками разных авторов и представляют собой монументальный поэтический палимпсест – настенную роспись, нанесённую поверх прежней.

Обязательного посещения заслуживает и исторический городской магазин «Подписные издания» на Литейном, 57 – любимое место питерских книгоголиков всех возрастов. Это больше чем книжный магазин, это книжное пространство, где благодаря красивым обновлённым историческим интерьерам, прекрасному ассортименту и выкладке, уникальному коллективу доброжелательнейших сотрудников-экспертов и не в последнюю очередь кафе-бару с панорамными окнами и удобными креслами, просто хочется находиться. Скоротать час-другой с бокалом вина, полистать новую книжку и приобрести новый фолиант и/или оригинальный сувенир из этого культового места.

Старинная и современная Анненкирхе

Недалеко отсюда расположена и Анненкирхе – старинная лютеранская церковь, которая в этом году празднует важную дату – 300 лет со дня освящения первого здания церкви на Литейном дворе в 1722 году. Среди множества величественных храмов и соборов Петербурга, Анненкирхе - уникальное церковное пространство: одно из самых таинственных и одновременно модных мест города.

Здесь можно погрузиться в историю этого таинственного храма с помощью медиаинсталляций и современного искусства и совершить настоящее путешествие во времени: величественная дореволюционная церковь – советский кинотеатр – рок-клуб – пожар и наконец снова церковь, которая действует и по сей день.

В уютном кафе на втором этаже среди необычных инсталляций можно за чашечкой подумать о вечном и сыграть в шахматы.

На выставки в «Манеж» и в Эрмитаж

А вот за искусством петербуржцы, избалованные широким выбором, любят ходить по адресу Исаакиевская пл.,1 – в Центральный выставочный зал «Манеж».

Это культурное пространство после его реставрации в соответствии с художественными традициями Петербурга стало четыре года назад (за свою историю оно было и конногвардейской казармой, и гаражом НКВД, и выставочным залом) площадкой для выставок и концертов и мультимедийных представлений, конференций, дискуссий и встреч с художниками и демонстрирует, увы, пока редкую для города безбарьерную среду. Выставочные проекты в Манеже следуют один за другим и бывают очень непохожими по идеологии, дизайну экспозиции и по публике, которую они привлекают. До января 2023 года в Манеже открыта выставка «Зерцало», посвященная русскому провинциальному портрету 18-19 века.

Искусство в Петербурге невозможно представить без Эрмитажа, который является музеем с 1764 года. Но и здесь не без «нового»: совсем недавно у жителей и гостей Петербурга появилась потрясающая возможность побывать внутри арки Главного штаба, где сейчас проходит выставка «Эрмитаж в Главном штабе. 20 лет выставочной деятельности».

На ней можно познакомиться с историей Главного штаба, увидеть редкие фотографии процесса грандиозной реставрации, превратившей исторический памятник в современный музей, вспомнить наиболее интересные выставки, которые проходили здесь в последние двадцать лет.

Для особо любознательных и интересующихся архитектурным устройством есть возможность попасть на чердак внутри знаменитой арки Главного штаба. Это необычное, в чем-то мистическое место, где сохранились оригинальные деревянные конструкции и световые фонари XIX века, прежде было недоступно для посетителей.

Иммерсивный «Ленфильм»

А ещё в Питере во время прогулок по городу можно покинуть материк и побывать на островах, которых в городе насчитывается 42. Отправиться на Петроградскую сторону (расположена на трёх островах) стоит ради посещения «Ленфильма» – старейшей в городе киностудии.

В самом крупном павильоне «Ленфильма» недавно открылся иммерсивный проект о том, как снимали кино и запечатлевали историю в тяжелые для страны годы Великой Отечественной войны. Иммерсивная инсталляция состоит из 15 разных эпизодов, объединенных одним маршрутом и аудиорассказом, где благодаря новой концепции музейного представления истории максимально расширяется палитра впечатлений и посетители «погружаются» в реальность прошлого и могут ощутить близость истории. В залах воссозданы в натуральную величину элементы зданий, макеты техники и фигуры героев.

«В основе — истории кинооператоров, актеров и режиссеров, сотрудников киностудий, фотокорреспондентов. Они стали рассказчиками и «проводниками» для посетителей в мир нашего общего прошлого», - говорят авторы проекта, молодая команда «Невский баталист», - более ста человек профессиональных скульпторов, художников, постановщиков и бутафоров, которые реализовали в Петербурге уже несколько подобных инсталляций (в их числе знаковый для города постоянно работающий музей-панорама «Прорыв»).

/TOURBUS.RU

Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга