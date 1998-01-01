Новости Что любят сами петербуржцы: новая Александринка и старая Коломна Visit Petersburg провел журналистов маршрутами в рамках проекта «Петербург глазами петербуржцев»

Visit Petersburg продолжил в ноябре проведение пресс-туров в Северную столицу. Очередной маршрут «Петербург глазами петербуржцев» познакомил журналистов с любимыми самими питерцами туристическими местами города - музеями и театрами, арт-пространствами и галереями, ресторанами и барами. «Александринка» Программа началась с посещения модного культурного пространства - новой сцены Александринского театра. К слову, в Питере более 80 театров. И, если всемирно известные Мариинский и Михайловский театры давно стали объектами туризма, то и другие театральные площадки города достойны внимания туристов. Александринский театр (или по-питерски Александринка) был основан в 1756 году по указу императрицы Елизаветы Петровны. В то время он назывался «Русский театр для представлений трагедий и комедий». Это один из старейших драматических театров, сохранившихся до нашего времени не только в Петербурге, но и в России. Туристам, гуляющим по Невскому проспекту достаточно сделать несколько шагов в сторону, чтобы впечатлиться размерами и красотой пропорций и убранства этого памятника архитектуры в стиле ампир великого Карла Росси. Новая сцена Александринского театра - это не только театральная сцена (ее техническое оснащение и возможности впечатляют и способны воплотить любой сценографический замысел режиссера), но и медиацентр, репетиционная сцена, Черный зал (для различных театральных экспериментов), конференц-зал, магазин книг, сувениров и кафе. Посетить новую Александринку можно и без билетов в театр, бесплатно, с 12 до 22 часов, как это делают сами петербуржцы. Коломна и «ЛЕНДОК» Для туристов, приезжающих в Петербург не в первый раз, будет интересно и познавательно прогуляться по Коломне - старейшему и живописному району в историческом центре Петербурга. Из-за обилия каналов и мостов эту часть города иногда называют Маленькая Венеция. Именно эта Коломна (не путать с популярным у туристов городом в Подмосковье) фигурирует в «Медном Всаднике» и «Домике в Коломне» А. С. Пушкина. В петербургской Коломне располагаются Мариинский театр с его исторической и новой сценами; не так давно открывшиеся после масштабной реконструкции Никольские ряды; 5 больших храмов и среди них Никольской морской собор - один из ярчайших памятников елизаветинского барокко. Здесь же находится уникальная точка Петербурга - семимостье, где пересекаются два самых знаменитых канала города - Грибоедов и Крюков, и где можно насчитать сразу 7 мостов и загадать желание, как это делают местные жители города. На Крюковом канале расположена и Открытая киностудия «ЛЕНДОК» - ещё одно многофункциональное арт-пространство Петербурга, занимающее бывший особняк сенатора А.А. Половцева, построенный по проекту архитектора Максимилиана Месмахера. Когда-то это был элитарный клуб для высшей знати с конным манежем. Здесь сохранены уникальные интерьеры, выдержанные в стиле дворцового убранства. «ЛЕНДОК» - это не только действующая киностудия документальных фильмов с музеем редкой киноаппаратуры и экспонатов советской кинотехники, но и атмосферное место проведения кинопоказов, фестивалей, творческих встреч, спектаклей и концертов, конференций и банкетов. Здесь предлагают обзорные, авторские и интерактивные экскурсии. Туристам особенно нравятся квесты и возможность сняться в фильме-легенде о первом в мире кинопоказе братьев Люмьер, с последующим просмотром «своего» фильма на большом экране. /TOURBUS.RU

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