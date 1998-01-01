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31 августа
Перелет в Сочи и Турцию стал короче. Подешевеют ли авиабилеты?
Авиаэксперты обсудили последствия разрешенного со вчерашнего дня «выпрямления» маршрутов между Москвой, Сочи и Турцией
С 30 августа рейсы между Москвой, Сочи и пунктами назначения в Турции летают по новому сокращенному маршруту. Полеты по новому коридору разрешены только на высоте выше 10 тыс. метров. В дальнейшем могут «спрямить «маршруты рейсов в Сочи, Турцию и южные города России из Санкт-Петербурга и других регионов.
Новым воздушным коридором, по данным РБК смогут воспользоваться не более 15 рейсов в час (360 рейсов в сутки). Этого достаточно для текущих объемов: по расчетам экспертов, в Сочи из Москвы сейчас летают около 70 рейсов в сутки, в Турцию - в зависимости от дня от 60 до 90 рейсов.
Как отмечает АТОР, летать в Сочи через Казахстан самолеты стали с 24 февраля из-за закрытия воздушного пространства центральных и южных регионов страны. Время в пути выросло в 1,5 - 2 раза по сравнению с обычным.
Ранее в СМИ фигурировали цифры «до 35 минут экономии полетного времени» в одну сторону. Но знакомые с ситуацией источники АТОРа говорят о том, что в финальном обсуждении вопроса говорилось о том, что полчаса – это максимально возможная разница в маршрутах, ведь солидный «крюк» самолеты все равно продолжат делать. Только полетят уже не над Казахстаном, а над Астраханью.
Опрошенные АТОР эксперты и представители авиакомпаний единодушны в том, что некоторое спрямление маршрута и уменьшение полетного времени положительно скажется на бизнесе авиакомпаний. По данным аналитического агентства «АвиаПорт», сокращение полетного времени на 30 минут в одну сторону приведет к экономии порядка двух тонн авиакеросина за оборотный рейс.
По усредненным подсчетам экспертов, речь может идти о совокупной экономии российскими авиакомпаниями до 100 млн. рублей еженедельно.
«Кроме экономии непосредственно авиакеросина, перевозчики смогут пропорционально сократить расходы на оплату рабочего времени экипажа», – напоминает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
Вместе с тем, специалисты напоминают, что с учетом того, что высокий туристический сезон подошел к концу, определяющее значение при формировании тарифов на авиаперевозку в южных направлениях России будут иметь факторы сезонности и динамики спроса.
Что же касается Турции, где высокий сезон с хорошей погодой сейчас фактически длится до конца октября, то здесь проблем со спросом точно не будет. И ожидать здесь заметного снижения цен на авиабилеты, таким образом, тоже не стоит, - уверены эксперты ассоциации.
/TOURBUS.RU
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