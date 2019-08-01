Рейсы в Сочи и Турцию станут короче

Российские авиакомпании с 30 августа смогут осуществлять рейсы в Сочи и Турцию через Волгоград и Астрахань, а не облетать эту территорию через Казахстан, следует из уведомления Росавиации, разосланном перевозчикам.

"С 30 августа самолеты российских авиакомпаний, выполняющих рейсы из Москвы и Петербурга в Сочи и Турцию, смогут быстрее добираться до места назначения, поскольку разрешается выполнять перелеты через воздушное пространство над Волгоградом и Астраханью", — говорится в NOTAM ведомства, которое есть в распоряжении "Интерфакса".

В результате время в пути сократится примерно на 35 минут, - отмечает «Интерфакс».

После 24 февраля Росавиация ввела режим ограничения полетов в большинство аэропортов юга России, за исключением Сочи. В связи с этим авиакомпаниям приходилось совершать облет территорий через Казахстан, поэтому продолжительность рейсов в Сочи, выросла с двух до 3,5-4 часов.

При этом собеседник РБК отметил, что в наиболее загруженное время кому-то придется летать через Казахстан, поскольку эшелонов для следования самолетов не так много.





Как отмечает РБК, для бортов планируется открыть коридор шириной 10 км в диапазоне высот FL330–350 (10,05–10,65 км). Это позволит спрямить маршрут до Сочи и сократить время полета туда из Москвы более чем на 20 минут, обратно — на 10 минут, утверждает один из источников.

Еще один собеседник также прогнозирует сокращение времени полетов из Москвы в Турцию, однако не уточнял, на сколько.



На cегодня запланировано разъяснительное совещание, которое Госкорпорация по организации воздушного движения проведет с представителями авиакомпаний, сообщили также в РБК.

/TOURBUS.RU





