Авиакомпанию «Победа» возглавил Дмитрий Тыщук

Первый замгендиректора авиакомпании "Аврора" Дмитрий Тыщук (на фото) назначен гендиректором лоукостера "Победа".

"Решением совета директоров авиакомпании "Победа" по итогам заседания, состоявшегося 12 августа 2022 года, на должность генерального директора лоукостера избран Дмитрий Тыщук", — сообщила пресс-служба "Победы".

Г-н Тыщук занимал пост первого замгендиректора "Авроры" с 2013 года. На должность главы "Победы" он утвержден сроком на пять лет и приступит к исполнению обязанностей 16 августа, отметили в компании.

Ранее о возможном назначении г-на Тыщука гендиректором "Победы" сообщал ранее источник "Интерфакса" в группе "Аэрофлот".

После ухода с должности главы "Победы" Андрея Калмыкова в марте этого года временно исполняющим обязанности гендиректора был назначен Андрей Юриков. До этого г-н Юриков занимал пост замгендиректора по инженерно-авиационному обеспечению компании.

"Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Базируется в московском "Внуково". Выполняет рейсы на Boeing 737.

"Аврора" — бывшая "дочка" "Аэрофлота", на базе которой создана единая дальневосточная авиакомпания. Крупнейший акционер перевозчика (49,99%) — Сахалинская область, по 5% — у десяти других регионов ДФО, менее 1% — у "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики".

Как ранее заявлял г-н Калмыков, «Победа» в данный момент находится в абсолютно устойчивом состоянии, с рекордным объемом денежных средств на счетах и отсутствием кредитных обязательств».

/TOURBUS.RU