Новости

Горячие авиановости

Wizz Air Abu Dhabi снова полетит в Москву/ Авиакомпанию «Победа» может возглавить Дмитрий Тыщук/ Vietjet Air начнет полеты из Вьетнама в Нур-Султан и Алматы

Wizz Air Abu Dhabi снова полетит в Москву в октябре

Wizz Air Abu Dhabi возобновила продажи билетов на регулярные рейсы Абу-Даби — Москва с вылетом с 3 октября, следует из данных системы бронирования авиакомпании.

Ожидается, что полеты будут выполняться ежедневно в московский аэропорт Внуково, время в пути составит 5 часов 30 минут.

Рейсы по этому маршруту Wizz Air Abu Dhabi запустила в декабре прошлого года. В апреле этого года группа Wizz Air объявила о приостановке полетов в российские города.

Авиакомпанию «Победа» может возглавить Дмитрий Тыщук

Первый замгендиректора, глава приморского филиала авиакомпании "Аврора" Дмитрий Тыщук стал кандидатом на пост гендиректора лоукостера "Победа", сообщил "Интерфаксу" источник в группе "Аэрофлот".

Совет директоров "Победы" планирует рассмотреть вопрос о назначении CEO в ближайшее время, сказал источник. Других кандидатов на этот пост, кроме Тыщука, он не назвал.

После ухода с должности главы "Победы" Андрея Калмыкова в марте этого года временно исполняющим обязанности гендиректора был назначен Андрей Юриков. До этого Юриков занимал пост замгендиректора по инженерно-авиационному обеспечению компании.

"Аврора" — бывшая "дочка" "Аэрофлота", на базе которой создана единая дальневосточная авиакомпания. Крупнейший акционер перевозчика (49,99%) — Сахалинская область, по 5% — у десяти других регионов ДФО, менее 1% — у "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики".

Vietjet Air с сентября начнет полеты из Камрани в Нур-Султан и Алматы

Казахстан и Вьетнам с конца сентября начнут регулярные пассажирское авиасообщение, сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития.

"Крупнейшая вьетнамская авиакомпания Vietjet Air планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршрутам Камрань — Нур-Султан и Камрань — Алматы с частотой 2-3 раза в неделю, начиная с конца сентября текущего года на воздушных судах типа Airbus А-330", — говорится в распространенном сообщении.

Vietjet Air — низкобюджетный авиаперевозчик Вьетнама. Авиакомпания начала выполнять полеты в 2007 году. Выполняет международные рейсы в 10 стран мира (Сингапур, Малайзия, Мьянма, Индонезия, Камбоджа, Тайвань, Южная Корея, Китай, Япония и Индия) по более чем 19 маршрутам. В парке авиакомпании 78 воздушных судов типа Airbus А320, A321, А321neo, А330. /TOURBUS.RU