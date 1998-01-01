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МТС приобрела Bronevik

Новая компания "МТС Трэвел" стала владельцем крупного отечественного онлайн-сервиса бронирования отелей

Компания МТС стала владельцем онлайн-сервиса по бронированию отелей Bronevik.com, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Согласно сообщению, 11 июля 100%-ная "дочка" МТС — ООО — приобрела по 99% в компаниях ООО "Компания Броневик" и ООО "Броневик Онлайн". Еще по 1% в компаниях получило ПАО "МТС".

Отметим, что всего лишь несколько дней назад МТС зарегистрировала туристическую "дочку" ООО "МТС Трэвел". ООО зарегистрировано 8 июня с уставным капиталом в 200 млн рублей, 100-процентным владельцем компании выступает ПАО "МТС".

В числе видов деятельности компании указаны туроператорская деятельность, услуги по бронированию; предоставление туристических информационных, экскурсионных туруслуг; разработка ПО; аренда и лизинг автомобилей, воздушных судов; прокат товаров для отдыха и спорта и др.

Гендиректором "МТС Трэвел" является Вадим Мельников, до 2017 года он возглавлял сервис путешествийTutu.ru.

Сумма сделки не раскрывается. Один из экспертов оценил примерную стоимость компании в 40 млн долларов.

"Туризм, сфера деловых поездок и гостиничный бизнес в России динамично развиваются, и мы ожидаем бурного роста этих рынков в ближайшие годы. Для этого мы выделяем в экосистеме наших сервисов отдельную бизнес-вертикаль МТС Travel, комплементарную другим бизнесам МТС, чтобы комплексно развивать это направление на базе одного из лидеров российского рынка онлайн-бронирования отелей и жилья", — приводятся в сообщении оператора слова президента компании Вячеслава Николаева.

Отметим, что компания Bronevik основана в 2008 году. Компания предоставляет возможность забронировать отели в России, Белоруссии, Грузии, Узбекистане и других странах. В 2015 году Bronevik.com получил престижную награду World Travel Market Global Awards "в знак признания заслуг по созданию великолепной системы бронирования как отечественных, так и зарубежных отелей".

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Броневик Онлайн" в 2021 году составила 1,16 млрд руб., ООО "Компания Броневик" — 460 млн руб. Чистая прибыль в 2021 году составила 24,7 млн руб. и 177,6 млн руб. соответственно.

Как отметил в обсуждении в профессиональном сообществе одной из соцсетей основатель сообщества Travel Startups Леонид Пустов, «после ухода Booking.com множество небольших отелей в России испытывают проблемы с загрузкой и сейчас нуждаются в стабильном канале продаж.

Скорее всего Bronevik продолжит работу на рынке в качестве «холлселлера». Он будет собирать небольшие отели и апартаменты, которые ранее присутствовали на Booking.com, а дистрибуцией этого контента на туристов уже займется «МТС Тревел».

Как отмечала ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, "после ухода Booking.com и Airbnb российские сервисы бронирования начали фиксировать рост посещаемости. Так, заходы на сервисы Ostrovok.ru и Bronevik.com уже в начале марта выросли втрое. Также в тройке лидеров – портал Alean.ru. Как считают эксперты, больше всего клиентов привлекают те платформы, которые давно на рынке и готовы к возросшему спросу".

/TOURBUS.RU