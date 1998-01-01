Nordwind полетит из Санкт-Петербурга в Осло

Авиакомпания Nordwind открыла бронирование авиабилетов на регулярный рейс из Санкт-Петербурга в Осло. Перелеты стартуют с 28 апреля и будут выполняться по четвергам и воскресеньям на Boeing737-800 с компоновкой на 189 пассажирских мест в эконом-классе. Время в пути составит 2 часа 5 минут. Отправление из Пулково в 17.20, обратный вылет – в 19.30, - сообщил сегодня АТОР. Тарифы начинаются от 12 тыс. р. в одну сторону на одного пассажира.

Напомним, что с ноября прошлого года в рамках квоты, разрешенной Оперштабом, из Москвы в Осло дважды в неделю летает «Аэрофлот». Цена на билеты туда-обратно сейчас начинается от 14 тыс. р. в одну сторону на 1 пассажира.

Норвегия открылась для российских туристов в конце ноября. Как сообщал ранее АТОР, въезд в страну разрешен лицам, обладающим действительным разрешением на проживание в Норвегии или визой, а также тем, у кого есть право на безвизовый въезд.

Норвегия выдает россиянам туристические визы. Прием заявлений на визы возможен в 22 визовых центрах Норвегии в Москве и регионах.

Всем взрослым путешественникам понадобится ПЦР-тест не старше 24 часа. Еще одно экспресс-тестирование предстоит пройти при въезде в страну. Российские вакцины от COVID-19 в Норвегии не признаны, поэтому россиянам, привитым отечественными препаратами, по прибытии придется проходить карантин (как минимум это трое суток) и дополнительное тестирование.

Пройти изоляцию можно в удобном для туриста месте (коттедж, рыболовная база и пр.) или карантинном отеле. Стоимость пребывания в карантинном отеле составляет 500 норвежских крон в сутки. От прохождения тестирования и карантина освобождены дети младше 18 лет.

Директор Совета по туризму Норвегии в России Ольга Филиппенко выразила надежду, что до запуска новой полетной программы в Осло условия въезда россиян в Норвегию будут смягчены. По словам Ольги Филиппенко, «Прямое авиасообщение между Норвегией и Россией имеет очень большое значение для увеличения туристических потоков между странами. И благодаря запуску прямого рейса из Петербурга этим летом российские путешественники, мечтающие увидеть знаменитые фьорды, смогут добраться до Норвегии в удобном формате. Перелет займет всего два часа».

«Появление прямых рейсов из Петербурга в Осло можно только приветствовать – направление всегда пользовалось популярностью у туристов, - отметила в беседе с нами глава компании «Леон Элит тревел» Жанна Ямпольская. – Пока условия въезда, конечно, вряд ли устроят большую часть потенциальных клиентов, однако будет надеяться на то, что ко времени старта полетной программы в конце апреля они существенно изменятся к лучшему».

«Норвегия – круглогодичное направление отдыха, которое предлагает самые разные и весьма интересные туры (активные, экскурсионные, комбинированные и проч.) с высоким качеством сервиса, - говорит менеджер компании «Путешествуем вместе» Дмитрий Зимин.

– Поэтому в том случае, если страна изменит правила въезда для россиян, спрос на нем наверняка будет как со стороны индивидуальных путешественников, так и организованных».