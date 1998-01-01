Новости Норвегия открыла въезд для российских туристов Россияне смогут посещать скандинавскую страну на условиях ПЦР-тестов и непродолжительного карантина

Норвегия открыла границы для туристов из большинства стран мира, включая Россию. Об этом сообщают сегодня Ассоциация туроператоров и российское представительство Совета по туризму Норвегии. «С 26 ноября россияне могут посещать Норвегию с туристическими целями. Въезд в страну разрешен лицам, обладающим разрешением на проживание в Норвегии или визой, а также тем, у кого есть право на безвизовый въезд. Перед въездом на территорию Норвегии все взрослые путешественники старше 16 лет обязаны зарегистрироваться. Российские вакцины от COVID-19 в Норвегии не признаны, поэтому россиянам, привитым отечественными препаратами, по прибытию придется проходить карантин и дополнительное тестирование. Если турист сдаст ПЦР-тест не ранее, чем через трое суток после приезда в Норвегию, и результат будет отрицательным, то он может закончить въездной карантин», - рассказала директор Совета по туризму Норвегии в России Ольга Филиппенко. Регистрационную анкету на сайте entrynorway.no предварительно заполняют все путешественники старше 16 лет вне зависимости от их прививочного статуса. Для въезда в Норвегию всем взрослым путешественникам понадобится ПЦР-тест не старше 24 часа. Еще одно экспресс-тестирование предстоит пройти при въезде в страну или в течение 24 часов после прибытия (если на пункте въезда нет тестового центра). Гражданам России, привитым российскими вакцинами, переболевшими ковидом или невакцинированным, при въезде в Норвегию предстоит пройти карантин по прибытии (как минимум, это трое суток). Это можно сделать в удобном для туриста месте (коттедж, рыболовная база и пр.) или карантинном отеле. Стоимость пребывания в карантинном отеле составляет 500 норвежских крон в сутки (48 евро). От прохождения тестирования и карантина освобождены дети младше 18 лет или путешественники, имеющие сертификат о вакцинации одной из признанных в ЕС вакцин. В связи с появлением новых штаммов коронавируса норвежские власти могут пересмотреть политику въезда. Поэтому россиянам, которые собираются в Норвегию, стоит уточнить условия въезда перед поездкой, - добавили в Совете по туризму. Также, по информации АТОР, посольство Королевства Норвегия в России возобновило выдачу виз. Подавать документы можно в 22 визовых центрах Норвегии в Москве и регионах в рабочее время с понедельника по пятницу. Визовые центры в Выборге и Великом Новгороде закрыты. Визовый центр в Санкт-Петербурге работает по предварительной записи. Напомним, что Россия возобновила авиасообщение с Норвегией с 9 ноября 2021 года. Из Москвы в Осло дважды в неделю летает «Аэрофлот», стоимость билета в одну сторону — от 14 тыс. руб.Также можно долететь рейсами Finnair с пересадкой в Хельсинки, стоимость билета в декабре начинается от 16 тыс. рублей. При этом добраться до Норвегии через сухопутные границы туристы не смогут - движение через автомобильный погранпункт близ Киркенеса ограничено. По данным Пограслужбы ФСБ России, в 2019 году Норвегию посетили более 138 тыс. наших соотечественников — прежде всего, любителей экскурсионных туров по фьордам, морской рыбалки и горных лыж. /TOURBUS.RU

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