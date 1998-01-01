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17 ноября
АО «Курорты Северного Кавказа» - теперь «Кавказ.РФ»
Госкомпания, деятельность которой в прошлом сопровождал ряд громких скандалов, получила новое имя и перспективы развития
"Единый институт развития СКФО, созданный на базе АО "Курорты Северного Кавказа", получил новое наименование АО "Кавказ.РФ". Функционал компании значительно расширен и обновлен", - говорится в сообщении пресc-службы компании
В пресс-службе пояснили, что горные курорты "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи" и зарождающийся "Мамисон" остаются в управлении организации. На них продолжатся стройки горнолыжной инфраструктуры. "Наряду с этим продолжится финансирование инвестиционных проектов в реальном секторе экономики Северного Кавказа на условиях обновленной инвестиционной политики, ее ключевыми инструментами являются займы по ставке 3% годовых, которые при наличии гарантии банка могут составлять до 70% потребности финансирования в проекте. Существуют и отдельные преференции для резидентов особых экономических зон (ОЭЗ), которые могут получить софинансирование до 50% от общей стоимости проекта", - пояснили в корпорации.
В пресс-службе добавили, что теперь будет создан единый центр компетенций для реализации экономического потенциала Северного Кавказа и создания новых точек роста экономик регионов. . "Институт развития возьмет на себя роль связующего звена между бизнесом и государством, будет работать на развитие и укрепление инвестиционного потенциала Северного Кавказа", - цитирует пресс-служба заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова.
Напомним, что АО «Курорты Северного Кавказа» было создано в декабре 2010 года по постановлению российского правительства в целях управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Головной компанией предприятия выступило «Росимущество».
При этом, как писали СМИ, в 2013 году в отношении одного из руководителей «Курортов Северного Кавказа» Ахмеда Билалова было заведено уголовное дело. Бизнесмена заподозрили в причастности к «необоснованным затратам средств на поездки руководства компании в страны дальнего зарубежья с использованием элементов роскоши» из бюджета компании.
За три месяца до возбуждения уголовного дела он подвергся резкой критике приехавшего в Сочи президента Владимира Путина за срыв сроков строительства олимпийского комплекса трамплинов «Русские горки».
А в 2018 году РБК сообщал, что Следственное управление ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбудило в отношении компании «Курорты Северного Кавказа» уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).Компания, как выяснили в прокуратуре, предоставила в ФНС налоговую декларацию, где был указан контракт на создание художественных фотографий. Стоимость контракта, как указывалось в декларации, составила 21 млн руб., однако на самом деле, по информации прокуратуры, работы по нему не выполнялись.
/TOURBUS.RU
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