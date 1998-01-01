Новости С сегодняшнего дня окончательно сняты все ограничения на полеты в Египет Новые чартерные рейсы на Красное море должны отправиться из российских регионов уже сегодня

С сегодняшнего дня Россия полностью сняла ограничения на чартерные и регулярные рейсы на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх из российских аэропортов, откуда возобновлено международное сообщение. "По итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 9 ноября 2021 года снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в пункты Египта — города Хургада и Шарм-эль-Шейх", — сообщил ранее Оперштаб по итогам заседания под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой. При этом в Оперштабе рекомендовали гражданам перед полётом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от COVID-19. Напомним, что регулярные рейсы из России на популярные египетские курорты Хургаду и Шарм-эль-Шейх были возобновлены с 9 августа, спустя почти шесть лет отсутствия авиасообщения. Сначала полеты осуществлялись в ограниченном объеме из Москвы, позже их разрешили выполнять и из других российских городов. При этом, как только в середине октября Оперштаб сообщил о грядущем разрешении чартерных полетов, ведущие туроператоры стали обнародовать грандиозные египетские программы на предстоящий высокий зимний сезон. Так, зам. генерального директора ANEX Tour Яна Муромова сообщила, что в в планах ее компании – 25-30 городов вылета на курорты Египта. «Летать будем на бортах партнерской авиакомпании Royal Flight из всех российских городов, из которых летаем в Анталью. Самолетов хватит, на зимние программы в Турцию запуск чартеров в Египет не повлияет. Мы ждали открытия чартерных полетов в Египет, поэтому готовились и все спланировали», – рассказал генеральный директор Coral Travel Эрджюмент Юналан. Пресс-служба "Интуриста" также сообщила, что «собственные полетные программы в Египет из основных городов-миллионников стартуют 9 ноября. Первые чартеры полетят из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Самары, Краснодара, Ростова-на-Дону, Уфы, Кавминвод, Владикавказа, Нижнего Новгорода и Воронежа». При этом эксперты спрогнозировали ее заметное снижение после запуска чартерных программ. Так, гендиректор компании «Пегас Туристик» Анна Подгорная сообщила,что перевозка станет дешевле на 25-30%. А по оценкам председателя Совета директоров компании «Випсервис» Дмитрия Горина, «запуск чартеров на египетские курорты позволит снизить стоимость перевозки внутри пакетного тура на 15-20%. При этом ожидать сразу возвращения к рекордам прошлых лет, когда Египет посещало около 3 млн российских туристов, преждевременно. Спрос будет восстанавливаться поэтапно. С учетом того, что Египет – это бюджетный сегмент путешествий, загрузка рейсов в ноябре-январе на курорты будет хорошей». В свою очередь исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе ранее рассказала, что «объявление локдауна в Москве и регионах еще больше подстегнуло потребительский спрос, и продажи туров на египетские курорты на период ноябрьских праздников превзошли ожидания туроператоров: почти все места на рейсы на курорты Красного моря в этот период были распроданы. В первую очередь, туристы активно бронировали дорогие объекты размещения, также востребованы отели средней ценовой категории». Вместе с тем напомним, что в конце октября АТОР сообщал, что в ассоциацию все чаще обращаются туристы, которые недавно вернулись из Египта. Они жалуются на долгое стояние в очередях еще на заходе в терминал, на тщательный досмотр еще до регистрации, на повторный тактильный досмотр при прохождении в «стерильную» зону и еще одну проверку уже перед посадкой в самолет. Эксперты тогда сообщали, что авиакомпании и туроператоры находятся в постоянном контакте с египетской стороной и пытаются оптимизировать предполетные процедуры. Однако ситуация упирается не только в протоколы безопастности, которые изменить и отменить нельзя, но и в нехватку местного персонала. /TOURBUS.RU

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