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27 октября
Вылет из Египта — что происходит?
Туроператоры и эксперты комментируют причины значительных задержек и очередей при вылете из аэропортов египетских курортов
Как сообщает сегодня Ассоциация туроператоров, в АТОР все чаще обращаются туристы, которые недавно вернулись из Египта. Они жалуются на долгое стояние в очередях еще на заходе в терминал, на тщательный досмотр еще до регистрации, на повторный тактильный досмотр при прохождении в «стерильную» зону и еще одну проверку уже перед посадкой в самолет.
Представители туроператорских компаний и авиаперевозчиков в неофициальных беседах признают: проблема с обслуживанием в египетских аэропортах существует.
Однако участники туристического рынка призывают посмотреть на проблему глубже: тщательные и поэтапные проверки всех российских пассажиров предусмотрены протоколами безопасности, на которых наставала именно российская сторона. Только на таких жестких условиях российские власти разрешили прямые рейсы в Египет после страшной трагедии в октябре 2015 года.
Эксперты добавляют, что авиакомпании и туроператоры находятся в постоянном контакте с египетской стороной и пытаются оптимизировать предполетные процедуры. Однако ситуация упирается не только в протоколы, которые изменить и отменить нельзя, но и в нехватку местного персонала.
При этом эксперты отмечают, чтонередко причиной задержки в прохождении предполетных процедур являются и сами пассажиры. Наши соотечественники отказываются снимать ремни и обувь при досмотре, выкладывать отдельно планшеты и ноутбуки, пытаются пройти с водой или с алкоголем в ручной клади, не хотят надевать маски в аэропорту или даже в салоне самолета.
Чтобы успеть уложиться в отведенные сроки обслуживания «на земле», российские авиакомпании просят пассажиров прибывать в египетские аэропорты заблаговременно, - сообщает АТОР.
Так, «Аэрофлот» с 25 октября изменил время начала и окончания регистрации на свои рейсы с вылетом из Хургады и Шарм-эль-Шейха в Египте. Теперь стойки регистрации открываются за четыре часа до вылета рейса, регистрация заканчивается за один час до вылета.
В свою очередь и туроператоры стали закладывать больше времени на трансфер туристов, чтобы те успели пройти в разумные сроки все предполетные процедуры. Теперь отдыхающих в Египте россияне будут забирать из отеля в среднем за 4,5-5 часов до вылета.
Источники АТОР при этом отмечают, что российские авиакомпании уже столкнулись с регулярными задержками рейсов из Египта.
«Основные пожелания, которые есть у российских перевозчиков, касаются увеличения количества персонала и пропускной способности на линии досмотра в египетских аэропортах. Ни российская, ни египетская сторона не хотят ухудшения ситуации после запуска чартеров 9 ноября, поэтому есть надежда, что египтяне к этому времени все-таки оптимизируют свои аэропортовые процедуры», – отмечает один из экспертов авиаотрасли.
Туроператоры дают туристам следующие советы и рекомендации: быть готовыми к досмотру заранее, чтобы не задерживать себя и других пассажиров. Правила досмотра стандартные: багаж, ручную кладь, сумки, ремни, ключи, ноутбук и верхнюю одежду следует оперативно положить на ленту досмотра.
Также надо спокойно отнестись к дополнительному досмотру личных вещей уже перед выходом на посадку - это тоже часть протокола по авиабезопасности, которую обязана выполнять египетская сторона.
/TOURBUS.RU
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