Власти Туниса вновь ужесточили правила въезда в страну

Власти Туниса ужесточили правила въезда в страну, теперь всем прибывающим необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, а туристам без прививки придется соблюдать семидневный карантин, сообщили в минувшую пятницу в национальном офисе по туризму Туниса в России.

"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом пассажиры, прибывающие в Тунис, независимо от их вакцинного статуса, обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест с QR-кодом, сделанный не ранее чем за 72 часа до регистрации на рейс в аэропорту вылета.

Дети до 12 лет освобождаются от предоставления теста", — рассказали в турофисе.

Напомним, что Тунис анонсировал отмену ПЦР-теста для привитых туристов, прибывающих по линии туроператоров, чуть более двух недель назад. Теперь это правило снова не актуально.

Как отмечают также в турофиса, все прибывающие в Тунис должны заблаговременно заполнить онлайн-анкету и представить подтверждающие документы авиакомпаниям пограничным постам в цифровом или бумажном формате.

"Пассажиры могут быть подвергнуты выборочному экспресс-тесту (RDT-антиген), Путешественник с выявленным положительным тестом будет отправлен на изоляцию в специальный центр", — подчеркнули в турофисе.

Как сообщили также в ведомстве, пассажиры, которые не были вакцинированы или привиты не полностью, должны соблюдать обязательную семидневную изоляцию за свой счет с предъявлением бронирования и подтверждением оплаты ваучера в одном из специальных центров. Ваучер должен включать расходы на трансфер из аэропорта в центр изоляции, проживание и дополнительный ПЦР-тест, который должен быть проведен на шестой день изоляции.

"В случае выявленного положительного теста прибывающий будет отправлен на изоляцию в специальный центр для носителей вируса", — пояснил и в турофисе.

Напомним, что Россия с 9 ноября официально разрешаетт на взаимной основе авиасообщение еще с девятью странами, включая Тунис.

По маршруту Москва – Монастир разрешено осуществлять7 рейсов в неделю, Санкт-Петербург – Монастир – 2 рейса в неделю. Из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Монастир допускаются перелеты с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте.

При этом, по информации АТОР, по состоянию на 31 октября ни один из российских или тунисских авиаперевозчиков не заявил о постановке регулярных рейсов в Тунис в наступающем зимнем сезоне. По мнению участников туристического рынка, перезапуска рейсов на курорты североафриканского направления стоит ожидать лишь в следующем летнем сезоне. Тем более, надеются эксперты, к старту летнего сезона-2022 протоколы въезда в Тунис снова будут смягчены в пользу туристов, которые прибывают по пакетным турам на чартерах или регулярных рейсах.

Пока же добраться до Туниса можно будет только с пересадками - например, через Стамбул или Каир.

/TOURBUS.RU