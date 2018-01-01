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Тунис смягчил правила въезда российских туристов

Теперь туристы, привитые «Спутником», не должны предъявлять перед вылетом ПЦР-тест

Министерство здравоохранения Туниса с 16 октября смягчило антиковидные ограничения. Как сообщил нашему порталу директор Тунисского национального офиса по туризму в России и странах СНГ глава тунисского национального офиса по туризму в России Нежи Гуидер, отменен семидневный карантин для иностранных туристов, прибывающих в страну по линии туроператоров.

Пассажиры-нерезиденты, прибывающие в Тунис чартерными или регулярными рейсами в рамках поездок, организованных туроператорами, освобождаются от семидневного карантина, если при регистрации на рейс предъявляют ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета.

От тестирования освобождаются дети до 12 лет и привитые туристы, которые завершили вакцинацию не менее чем за 14 дней до прибытия в Тунис и имеющие соответствующий сертификат.

Перед поездкой путешественникам необходимо заполнить специальную декларацию здоровья. В аэропорту по прибытии пассажиров ожидают выборочные экспресс-тесты на антиген. Путешественник с выявленным положительным тестом будет отправлен на изоляцию в специальный центр.

В офисе по туризму Туниса добавили, что всем путешественникам необходимо иметь при себе подтверждение бронирования и оплаты организованного тура, соблюдать правила организованных групп с момента прибытия в страну, включая размещение и передвижение за пределами туристических объектов только туристическим транспортом.

Также с туристов требуют строгое соблюдение санитарных норм.

Напомним, что 14 октября Оперштаб принял решение о восстановлении регулярного авиасообщения с Тунисом.

С 9 ноября разрешаются выполнение регулярных рейсов по маршруту Москва - Монастир с частотой 7 рейсов в неделю, по маршруту Санкт-Петербург - Монастир с частотой два рейса в неделю, а также из всех аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты - в Монастир с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте.

Отметим также, что в 2019 году из России в Тунис было совершено 552 тыс. поездок с целью туризма.

/TOURBUS.RU