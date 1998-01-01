Сангаджи Тарбаев: «Формируется экспертный совет для оценки нового Закона о туризме»

Только что созданный комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры формирует экспертный совет для рассмотрения и оценки отраслевого закона, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава комитета Сангаджи Тарбаев.

"Прежде в Госдуме не было комитета, который бы профильно занимался туризмом. Мы сегодня познакомились с коллегами, впервые посмотрели друг другу в глаза, обсудили законопроекты, которые готовились предыдущим созывом Госдумы. Что касается отраслевого закона о туризме, то он сейчас формируется в недрах Ростуризма.

И мы с нетерпением ждем его у себя в комитете, чтобы рассмотреть, «разобрать по косточкам» и дать свою оценку. Для этого сейчас формируется экспертный совет при комитете", — рассказал он .

Как отметил г-н Тарбаев, туристическая индустрия в России сейчас находится в стадии формирования, и без основополагающего закона стабильно развиваться не будет.

"Предыдущий закон был принят в 1996 году, и он больше направлен на выездной туризм. Новый закон будет учитывать особенности нашего времени, активное развитие регионов и будет направлен на развитие внутреннего туризма. Мы дадим общую оценку, терминологию и все основные понятия туристической индустрии. Под любым законом должно быть финансирование, и оно предусматривается.

В следующем году планируется принять бюджет именно в рамках развития туркластера в районе 52 млрд рублей, в 2023 году – еще 57 млрд", — напомнил он.

Депутат ГД Сергей Кривоносов в своем аккаунте в Фейсбуке также сообщил о результатах первого совещания Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры, состоявшегося вчера.

По его словам, «председатель комитета Сангаджи Тарбаев обозначил законодательные векторы работы комитета на ближайшее время – ими станут законопроект «О внесении изменений в ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» (в части функционирования единой информационной системы электронных путевок), законодательная инициатива «О туристских территориях» и разработка нового закона о туризме.

Первый заместитель председателя комитета Николай Валуев, поддержав обозначенные направления работы, подчеркнул, что развитию внутреннего туризма необходимо уделять еще больше внимания. В своем выступлении он отметил, что создание Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры дает все возможности для развития экономического потенциала регионов.

Среди важнейших направлений работы – контроль за расходованием бюджетных средств в туристическом секторе. Предложено в осеннюю сессию провести встречу с руководством Счетной палаты для совместного составления графика проверочных мероприятий».

Напомним, что в Госдуме седьмого созыва туризм курировал комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, который в нынешнем созыве разделили на три самостоятельных — комитет по физической культуре и спорту, по молодежной политике и по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Председателем комитета по туризму последнего был избран депутат от партии "Новые люди" Сангаджи Тарбаев.

/TOURBUS.RU