Новости Новый Комитет по туризму Госдумы возглавит Санганджи Тарбаев В прошлом г-н Тарбаев известен как «звезда» КВН и специалист по арабским странам

По информации СМИ, на заседании в минувшую пятницу Госдума определилась с составом комитетов и кандидатурами их руководителей. Как следует из проекта, в состав нового комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры войдут 11 депутатов: известный спортсмен Николай Валуев (Санкт-Петербург), а также Алексей Волоцков (Волгоград), Мурад Гаджиев (Дагестан), Татьяна Дьяконова (Липецк), Наталья Костенко (Краснодарский край), Татьяна Лобач (Севастополь), Александр Прокопьев (Алтайский край), Артем Прокофьев (Татарстан), Алла Салаева (Чувашия), Саганджи Тарбаев (Москва), Алексей Черняк (Крым). При этом на пост руководителя комитета представлена кандидатура 39-летнего Санганджи Тарбаева, представляющего партию «Новые люди». Как сообщают интернет-источники, г-н Тарбаев родился в апреле 1982 г. в Элисте. В 2019—2020 годах — заместитель председателя правительства Республики Калмыкия — постоянный представитель Республики Калмыкия при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты Российской Федерации (2014—2017), член Общественной палаты города Москвы (2019—2020). Также г-н Тарбаев известен как капитан команды КВН «Сборная РУДН», чемпион Высшей лиги КВН 2006 года, генеральный продюсер компании Yellow, Black and White (2008—2012), продюсер промоутерской компании Fight Nights Global, генеральный директор компании My Way Productions, Также сообщается, что будущий глава комитета в 1999—2005 проходил обучение в Российском университете дружбы народов, факультет гуманитарных и социальных наук, кафедра «Теории и истории международных отношений». В 2003 году проходил стажировку в Египте, в Хелуанском университете. В 2004 году проходил стажировку в Сирии, в Дамасском университете. В 2008 окончил обучение в аспирантуре РУДН — «Специалист в области международных отношений». Переводчик с английского и арабского языков. Отметим также, что в 2007—2008 годах он являлся одним из ведущих телепередачи «Вокруг света» (РТР), c 2011 года программа выходила на канале «Моя планета». Проект решения по составу комитетов будет вынесен на первое заседание Госдумы VIII созыва 12 октября, и учитывая нынешний состав Думы, можно со стопроцентной уверенностью предсказать, что он будет утвержден без каких-либо проблем. Напомним, что в Госдуме прошлого созыва существовал общий комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Его возглавлял Борис Пайкин, который занял эту должность в июле 2020 года вместо Михаила Дягтерева. Ранее РБК уже сообщал, что впервые прошедшая в Думу пятая партия «Новые люди» получит именно комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры. При этом ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отмечал, что «Де-юре - отдельное министерство туризма, о чем долгие годы говорят на рынке, создано не будет, но де-факто внимание к сфере будет уже другим. Это очень хорошо, туризм будет в приоритете, а не после других направлений. Смена руководителей происходит каждый новый созыв в Думе и не только там. Будем взаимодействовать с теми, кто избран. Г-н Пайкин, несмотря на короткий срок, оставил самые добрые впечатления и разрешил многие вопросы, хотя не был профильным специалистом в туризме. Надеемся, что и в дальнейшем ситуация будет улучшаться». /TOURBUS.RU



