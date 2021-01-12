Мальта разрешила въезд в страну туристам из 88 стран

Туристы из России также могут посетить остров при условии вакцинации одобренным в ЕС препаратом

Власти Мальты объявили об открытии с 23 сентября границ для граждан стран ЕС, Шенгенской зоны и еще 52 стран мира. В списке разрешенных есть и Россия, - сообщают СМИ.

Основное условие допуска в страну – наличие сертификата о вакцинации против COVID-19 одной из вакцин, одобренных для использования Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). В этом списке AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, Janssen.

Таким образом, граждане РФ, привитые отечественными препаратами, въехать на Мальту в качестве туристов не смогут.

Альтернативный вариант въезда на Мальту (с отрицательным результатом ПЦР-теста) возможен только с нетуристическими целями – для обладателей вида на жительства или как гуманитарный визит, при этом необходимо специальное разрешение органов здравоохранения республики.

Напомним, что Россия официально восстановила авиасообщение с Мальтой в мае текущего года, однако прямые рейсы так и не были возобновлены.

До сих пор поездки из России в Республику Мальта разрешены только в случае крайней необходимости и только с предварительного разрешения. Визовые услуги в Генеральном Консульстве Мальты в Москве сейчас не оказываются.



Напомним, что побывавший в конце мая с официальным визитом в Москве глава МИД Мальты Эварист Бартоло, отмечал, что его небольшая страна заинтересована в восстановлении полноценной работы туристической отрасли, и в частности, рассчитывает на рост числа туристов из России.

"Туризм действительно для нас крайне важен. Мы конечно находимся не в самой лучшей ситуации, но учитывая поддержку, которую правительство оказывает отрасли, мы платим зарплату всем работникам туристической отрасли с января 2020 года. 30% напрямую или косвенно зависят от туристического сектора, и конечно нам важно возобновить его полноценную работу", — сказал г-н Бартоло на пресс-конференции в Сочи.

"Российские туристы, как и все другие, будут иметь к себе такое же отношение, что и все остальные туристы, к ним будут применяться все те же протоколы. Это же касается и вакцинации, мы будем работать сЕвропейским агентством лекарственных средств. Будем способствовать тому, чтобы процесс (лицензирования) шёл быстрее, потому что в наших интересах восстановить хороший приток российских туристов", — отметил Бартоло.

Он также рассказал, что сотрудники посольства Мальты в Москве вакцинировались "Спутником V": "они живы и здоровы, и, кажется, у них здоровье лучше, чем было раньше".

/TOURBUS.RU