C cегодняшнего дня Россия восстанавливает авиасообщение еще с пятью странами

Из вновь «открытых» направлений российские туристы могут пока что посещать лишь Мексику и португальскую Мадейру (через Лиссабон), однако вполне вероятно, что вскоре к ним присоединится и Мальта

С сегодняшнего дня наша страна официально возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией.

Как сообщал ранее оперативный штаб, авиасообщение с Исландией по маршруту Москва — Рейкьявик будет осуществляться два раза в неделю. С Мальтой по маршруту Москва — Валлетта полеты будут осуществляться два раза в неделю.

Три рейса в неделю будут летать в Мексику по направлению Москва — Канкун. Также по три рейса в неделю разрешено открыть в Португалию по маршруту Москва — Лиссабон.

Авиасообщение с Саудовской Аравией будет осуществляться из Москвы (три раза в неделю в Джидду), из Грозного и Махачкалы (по одному рейсу в неделю из этих городов в Джидду).

Как отмечают эксперты Ассоциации туроператоров, из всех новых открывшихся направлений действительно открытым для туризма из России можно назвать только Мексику. Для въезда в эту страну россиянам нужно получить электронное разрешение на въезд, а ПЦР-тест для въезда в Мексику вообще не нужен. До вылета нужно заполнить электронную декларацию онлайн и предъявить по прибытии.

Уже стало известно, что ANEX Tour (прямые регулярные рейсы авиакомпании AZUR air) с 29 мая будет осуществлять два вылета из Москвы в Канкун в неделю (среда и суббота). На этих же рейсах на отдых в Мексику полетят и туристы туроператора «Интурист».

Туроператор PEGAS Touristik будет летать в Мексику раз в неделю на регулярных рейсах авиакомпании Nordwind. Детали его расписания уточняются.

Что касается Португалии, то, согласно заявлению министерства внутренних дел страны, Португалия открыла границы для въезда туристов из большинства европейских стран, где число заражений коронавирусом в последние две недели держится на уровне менее 500 случаев на 100 тыс. человек. .

Между тем, Россия не входит в список стран, откуда могут приехать туристы. В случае с РФ въезд в Португалию разрешен только гражданам страны и членам их семей, гражданам ЕС, лицам с ВНЖ, с рабочей или учебной визой.

При этом остров Мадейра, открывший «зеленый коридор» для иностранных путешественников, готов принимать российских туристов. Как отмечают местные СМИ, для въезда на Мадейру пассажирам необходимо за 12-48 часов до посадки лично заполнить анкету на сайт madeirasafe.com.

Анкета обязательна для всех путешественников за исключением детей до 12 лет. Затем пассажир получит по электронной почте уведомление с кодом доступа и соответствующим QR-кодом, который необходимо будет представить по прибытии в аэропорт Мадейры.

Что же касается Мальты, то пока что россияне могут попасть на Мальту только с мальтийским гражданством или временным разрешением на пребывание в стране.

Между тем, в воскресенье в интервью ТАСС министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло в преддверии сегодняшних переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Сочи, заявил, что, по его информации, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» до конца июня.



Он отметил, что процедура регистрации вакцины в ЕМА идет, и если вся необходимая документация и доказательная база представлена, то никаких проблем не возникнет.

«Я сам знаю многих мальтийцев, которые привились «Спутником V» и прекрасно себя чувствуют», — заключил мальтийский министр.

/TOURBUS.RU