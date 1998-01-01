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Директор сочинского санатория «Знание» освобожден из-под домашнего ареста

Ранее Дмитрия Богданова обвинили в злоупотреблении полномочиями и растрате чужого имущества

Директора одного из самых крупных и популярных сочинских санаториев "Знание" Дмитрия Богданова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, освободили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, - сообщил сегодня «Интерфакс».

"Сегодня в полдень следователи, ведущие мое уголовное дело, пришли к мнению о том, что я, Богданов Дмитрий Владимирович, особой опасности для общества не представляю, и потому меня можно перевести на подписку о невыезде", — написал г-н Богданов в Facebook.

Он отметил, что с него уже сняли электронный браслет, и с понедельника он может свободно передвигаться по городу.

Напомним, что Дмитрий Богданов был задержан 2 июня в аэропорту Сочи и после этого арестован. Против него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Затем ему предъявили второе обвинение по ч.4.ст. 160 УК РФ (растрата или хищение чужого имущества). Г-на Богданова обвинили в затягивании процесса передачи санатория государству.

В конце августа Краснодарский краевой суд изменил ранее назначенную ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Эксперты обращают внимание на то, что нынешнее решение суда принято после того, как на прошлой неделе было подписано соглашение о передаче санатория новому владельцу – общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание". Сделка состоялась 15 сентября, документы, заверил нотариус Дмитрий Богданов и гендиректор общества "Знание" Максим Древаль.

Как напоминает сегодня РСТ, «Дмитрий Богданов -один из наиболее успешных управленцев и крупный общественный деятель», а «подготовленное коллегами Дмитрия Богданова коллективное обращение к председателю Краснодарского краевого суда Российский союз туриндустрии разместил на портале change.org. В итоге ее подписали почти 2800 человек

Была собрана необходимая для залога сумма в 1 млн рублей. Но Дмитрия Богданова оставили под арестом. Затем арест продлили. В начале августа суд все-таки изменил меру пресечения на домашний арест – но на выходе из СИЗО в Армавире Дмитрия Богданова снова задержали, предъявив новое обвинение. Ему стало плохо в зале суда, откуда его увезла скорая помощь. Только в конце августа Краснодарский краевой суд удовлетворил жалобу защиты и изменил меру пресечения на домашний арест».

«Пост Дмитрия Богданова к ночи собрал более 1,5 тыс. лайков и около 660 радостных комментариев. Мы желаем Дмитрию Владимировичу стойкости, терпения и полной победы над разрушительными обстоятельствами», - заявили в Союзе туриндустрии.

/TOURBUS.RU

