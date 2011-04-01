Венгерский лоукостер возвращается на невские берега

С 14 августа Wizz Air намерен возобновить рейсы между Будапештом и Петербургом и поначалу станет выполнять полеты дважды в неделю по вторникам и субботам, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

Как сообщает управляющая аэропортом Пулково компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), возобновление рейсов связано с тем, что 27 июля правительство Венгрии разрешило въезд на территорию страны гражданам России, у которых имеется сертификат о вакцинации против коронавируса.

При этом Wizz Air напоминает потенциальным пассажирам о том, что риск изменения иммиграционных правил с момента даты покупки и даты поездки по-прежнему существует и они сами обязаны проверять существующие ограничения на выполнение поездок.



Что касается самого события, его значение для петербургского туризма действительно велико, поскольку означает возможность возвращения перевозчика к амбициозным планам, которые он намеревался осуществить в 2020 году. Стоит напомнить, что Wizz Air пришел в Петербург в августе 2017-го и также начинал с рейса между Петербургом и Будапештом, а по итогам 2019 года обслужил в России уже 120 тыс. человек.

Причем особые надежды перевозчик возлагал на Пулково: в начале прошлого года генеральный директор Wizz Air Джозеф Варади заявил о том, что летом 2020-го лайнеры руководимой им компании отправятся из Петербурга, в дополнение к рейсам в Венгрию и Англию, в Словакию, Румынию, Литву и Болгарию.

Говоря об этом, он не преминул подчеркнуть, что «это подчеркивает наше стремление создавать все больше и больше недорогих туристических возможностей для российских путешественников» и что «вместе с введенными электронными визами и седьмой степенью свободы воздуха Петербург становится еще более привлекательным туристическим направлением».

Более того: Wizz Air намеревалась сделать Пулково одним из своих базовых аэропортов и разместить в нем по крайней мере два лайнера. Однако из-за пандемии этим планам не суждено было сбыться: сначала сроки старта полетных программы не раз переносили, а затем и вовсе не стали называть.

«Благодаря грамотной ценовой политике раньше рейсы этого перевозчика пользовались в Петербурге большим спросом как у турбизнеса, так и у самостоятельных туристов, - говорит глава компании «Леон элит тревел» Жанна Ямпольская. – Хочется верить в то, что восстановление полетов в Будапешт – только начало его полноценного возвращения в «Пулково», поскольку и другие обслуживаемые им направления вполне могут стать популярными».

В настоящее время из Петербурга выполняются международные рейсы по целому ряду европейских направлений, однако для туристов подавляющая часть из них по-прежнему остается закрытой. И Венгрия, входящая в ЕС, станет одним из первых, куда массовый турист из города на Неве сможет отправиться в ближайшее время.

/TOURBUS.RU