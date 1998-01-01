Расширение программы Wizz Air из Петербурга отложили на месяцы

Осуществлению ранее намеченных европейским лоукостером Wizz Air планов помешала пандемия коронавируса: страны, в которые перевозчик собирался начать полеты с сентября этого, до исх пор остаются для России закрытыми. И хотя запуск рейсов перенесен на октябрь, ноябрь и декабрь, полной уверенности в том, что они станут выполняться, нет, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.



Стоит напомнить: Wizz Air, еще летом этого года собиравшийся организовать в Петербурге собственную базу и разместить в городе на Неве, как минимум, один лайнер, намеревался в сентябре открыть перелеты из Северной столицы по множеству направлений. Однако, по сообщению пресс-службы перевозчика, теперь полеты в Будапешт, Софию, Вильнюс и Бухарест станут выполняться только с конца октября. В Зальцбург и Копенгаген самолеты Wizz Air полетят не раньше 4 декабря, а на Мальту - начиная с 5 декабря.

Что касается Сицилии, это направление уже отложено до лучших времен: лайнеры лоукостера отправятся туда не ранее конца марта. Фактически в настоящее Wizz Air продолжает летать из Петербурга только в Лондон, в который намерен выполнять до трех рейсов в неделю. И увы, но, в связи с ситуацией, о расширении зарубежной полетной программы как этого, так и других перевозчиков, в «Пулково» речи пока нет.

А вот внутри России дела идут куда лучше. Так, этой осенью после пятилетнего перерыва возобновляются прямые регулярные авиаперелёты из Петербурга в Хабаровск, которые собирается выполнять Nord wind. Согласно его сообщению, с 1 октября самолёты компании четырежды в неделю будут летать в столицу Приморья и самый большой город Дальнего Востока России из Москвы, а с 26 октября дважды в неделю, по понедельникам и четвергам, лайнеры в Хабаровск отправятся и из города на Неве.

При этом вылет из Пулково будет происходить в 12:50, а прибытие в Хабаровск из-за большой разницы во времени состоится в 3:50 по местному.

Об наличие перспектив хотя в авиасообщении говорит и то факт, что на днях в Пулково открылся новый бизнес-салон «Кронштадт». В его официальном открытии приняли участие председатель Комитета по инвестициям Роман Голованов, член рабочей группы по развитию Кронштадта Ксения Шойгу и ряд других официальных лиц. «Кронштадт» рассчитан на 100 посадочных мест, а его потенциальная проходимость — 300 тыс. человек в год.

В салоне имеется переговорная комната с шумоизоляцией, рабочая зона с ноутбуками, игровая комната для детей, предусмотрена зона для маломобильных посетителей и душевая.

Как заявил во время открытия «Кронштадта» глава управляющей аэропортом компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Леонид Сергеев, «это только начало глобального сотрудничества с проектом «Остров фортов». В его рамках мы планируем продвигать Кронштадт и проект по ходу его развития. Это полностью соответствует нашей стратегии увеличения пассажиропотока и соответственно, туристического потенциала Петербурга и области».

В свою очередь, Ксения Шойгу констатировала, что «главное - напомнить гостям аэропорта, что на карте Петербурга есть такая значимая туристическая точка, как Кронштадт. А также то, что там обязательно необходимо побывать, познакомиться с его богатой историей и увидеть, как он развивается в настоящий момент».

/TOURBUS.RU