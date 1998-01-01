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Традиционный Фестиваль Круизов пройдет в конце марта в столице

Фестиваль Круизов в шестой раз соберет профессионалов туррынка 30 марта в столичном отеле «АЗИМУТ Олимпик Москва»

30 марта уже в шестой раз в Москве пройдет традиционный Фестиваль Круизов - главное ежегодное весеннее событие круизного рынка страны. Мероприятие состоится в столичном отеле «АЗИМУТ Олимпик Москва» и соберет ведущих игроков рынка речных и морских круизов.

Фестиваль проводится с 2016 года и ежегодно собирает представителейкомпаний, специализирующихся на речных, озерных и морских круизах, круизах по России, включая Белое море и Байкал; круизах на лайнерах и яхтах по Европе, экспедиционных круизах с

маршрутами по Арктике и Антарктике, а также многочисленных гостей - представителей

туристических компаний, MICE-агентств и корпоративных клиентов.

В этом году, несмотря на то что мировой туристический рынок только «оживает», профессионалы круизного туризма смотрят в будущее с оптимизмом. Особые надежды они возлагают на летнюю речную навигацию, когда должен заметно проявиться эффект «отложенного спроса».

Постепенно восстанавливаются и морские круизы — так, компания Costa Cruises уже начинает, с соблюдением всех необходимых санитарных норм, морские круизы по Средиземноморью. Поэтому именно сейчас профессионалам так важно «сверить часы» в преддверии нового, очень важного для круизной индустрии сезона.



В предварительной программе «Фестиваля круизов-2021»:

- пресс-конференция «Круизный туризм: новые возможности и перспективы роста в 2021 г.»

- workshop для специалистов

- обучающие семинары по технике продаж круизов и современным информационным технологиям

- мастер-классы, презентации и экспресс-тренинги от компаний-участников

- панельные дискуссии по современным вызовам на рынке морских и речных круизов

- анимация, фотосессия, традиционная лотерея с призами от компаний–участников и партнеров.

NEW! Презентации и мастер-классы участников, помимо "живого" формата, будут также проходить в онлайн-формате в форме стриминговых трансляций.

Среди участников фестиваля - ведущий европейский круизный оператор COSTA Сruises, оператор российских речных круизов «Донинтурфлот», компания «Истленд» (круизы по Байкалу), компания «Посейдон Экспедишен» (Арктические круизы) и другие.

Дополнительная информация

Координатор проекта: Лариса Тарасюк

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