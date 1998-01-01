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11 марта
Традиционный Фестиваль Круизов пройдет в конце марта в столице
Фестиваль Круизов в шестой раз соберет профессионалов туррынка 30 марта в столичном отеле «АЗИМУТ Олимпик Москва»
30 марта уже в шестой раз в Москве пройдет традиционный Фестиваль Круизов - главное ежегодное весеннее событие круизного рынка страны. Мероприятие состоится в столичном отеле «АЗИМУТ Олимпик Москва» и соберет ведущих игроков рынка речных и морских круизов.
Фестиваль проводится с 2016 года и ежегодно собирает представителейкомпаний, специализирующихся на речных, озерных и морских круизах, круизах по России, включая Белое море и Байкал; круизах на лайнерах и яхтах по Европе, экспедиционных круизах с
маршрутами по Арктике и Антарктике, а также многочисленных гостей - представителей
туристических компаний, MICE-агентств и корпоративных клиентов.
В этом году, несмотря на то что мировой туристический рынок только «оживает», профессионалы круизного туризма смотрят в будущее с оптимизмом. Особые надежды они возлагают на летнюю речную навигацию, когда должен заметно проявиться эффект «отложенного спроса».
Постепенно восстанавливаются и морские круизы — так, компания Costa Cruises уже начинает, с соблюдением всех необходимых санитарных норм, морские круизы по Средиземноморью. Поэтому именно сейчас профессионалам так важно «сверить часы» в преддверии нового, очень важного для круизной индустрии сезона.
- пресс-конференция «Круизный туризм: новые возможности и перспективы роста в 2021 г.»
- панельные дискуссии по современным вызовам на рынке морских и речных круизов
NEW! Презентации и мастер-классы участников, помимо "живого" формата, будут также проходить в онлайн-формате в форме стриминговых трансляций.
Среди участников фестиваля - ведущий европейский круизный оператор COSTA Сruises, оператор российских речных круизов «Донинтурфлот», компания «Истленд» (круизы по Байкалу), компания «Посейдон Экспедишен» (Арктические круизы) и другие.
Координатор проекта: Лариса Тарасюк
L.tarasyuk@tourbus.ru
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