Испания готова начать принимать туристов мае и надеется, что россияне также смогут отдыхать в стране

Испания вслед за Грецией рассмотрит возможность принимать иностранных туристов по ковид-паспортам уже в мае. Об этом заявила вчера министр туризма Мария Рейес Марото Ильера в эфире телеканала Antena-3, сообщили местные СМИ. Внедрение паспортов вакцинирования планируется, по ее прогнозам, к проведению международной туристической ярмарки FITUR-2021, которая пройдет в офлайн-режиме в Мадриде в середине мая.

При этом Балеарские острова, включающие в себя курортные острова Майорку и Ибицу, этим летом намерены пускать иностранных граждан, которые смогут подтвердить пройденную вакцинацию.



В то же время ТАСС сообщает, что представители турбизнеса Испании обратились к правительству страны с просьбой открыть границы для туристов из России на особых условиях. Как рассказал ТАСС исполнительный вице-президент Испанской туристической ассоциации Exceltur Хосе Луис Сореда, "российских туристов очень ждут" в королевстве. Он обратил внимание на важность того, чтобы среди иностранцев был создан образ безопасной Испании, которого можно добиться благодаря вакцинации населения и снижению уровня распространения нового коронавируса.

"Идея сертификатов вакцинации от COVID-19 нам кажется фундаментально важной, хотя бы изначально в странах Шенгенского соглашения, а также с важными рынками, среди которых я бы назвал российский рынок", - добавил г-н Сореда.

По его мнению, в случае, если не удастся достичь договоренности на европейском уровне, Испания могла бы "подписать двусторонние соглашения с Великобританией, Россией, США, с рядом стран вне Шенгенской зоны, чтобы можно было ускорить восстановление туристических передвижений".

Эксперт также считает, что "нужно добиться, чтобы внутри ЕС были общие стандарты", а затем - чтобы эти нормы были применены в отношении ряда важных для Испании стран с туристической точки зрения, "среди которых, без сомнения, Россия".

"Мы попросим наше правительство через ЕС, что было бы идеально, или, если это можно сделать, на двусторонней основе попытаться достичь соглашений, которые поспособствуют восстановлению передвижения туристов между Россией и Испанией", - подчеркнул представитель Exceltur.

При этом он не стал делать прогнозов относительно того, как скоро туристы из России смогут вернуться в королевство. Г-н Сореда вновь заявил о намерении донести до властей Испании просьбу "не тратить ни секунды", чтобы "открыть как можно раньше границы" для гостей из РФ. "Туристический сектор Испании просит наши власти, чтобы они сделали все возможное, чтобы изучить возможность достижения двусторонних соглашений с Россией, чтобы российские граждане могли вернуться, выполняя санитарные требования", - добавил Г-н Сореда.

По словам эксперта, в 2020 году сфера туризма Испании понесла убытки на сумму свыше €100 млрд. Представитель ассоциации выразил надежду на то, что все еще удастся спасти летний сезон. "Испания не может позволить себе еще одно лето без туристов", - сказал он. При этом, как уточнил г-н Сореда, по оценкам многих предпринимателей, туристическая отрасль королевства сможет вернуться к показателям, предшествующим пандемии, не раньше второго полугодия будущего года.

Отметим, что, по информации СМИ, в прошлом году число иностранных туристов, посетивших Испанию, составило не более 19 млн, что на 77% ниже показателей за 2019 год. Расходы гостей из-за рубежа за 12 месяцев прошлого года составили при этом €19,74 млрд, что на 78,5% ниже показателя годом ранее.

В настоящий момент Испанию могут посещать лишь определенные категории граждан и для россиян продолжают действовать правила, в соответствии с которыми въезд на территорию королевства возможен только при наличии документально подтвержденных оснований, к которым не относится туризм.

/TOURBUS.RU