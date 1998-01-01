Министр туризма Греции: “Мы стремимся открыть туристический сезон 14 мая”

В ходе своего выступления в рамках онлайн-выставки ITB Berlin греческий министр туризма Харис Теохарис подробно рассказал о планах по возвращению туристов в наступающем летнем сезоне

Туристический сезон в Греции откроется, если позволит обстановка, уже 14 мая и первоначально средиземноморская страна будет ориентироваться на туристов из ЕС, а также из государств, где активно идет вакцинация населения, например из Израиля.

Об этом объявил греческий министр туризма Харис Теохарис на пресс-конференции в рамках открывшейся международной туристической онлайн-выставки ITB Berlin. Высказывания главы туристического ведомства распространила его пресс-служба, которую цитирует ТАСС.

Г-н Теохарис изложил план правительства Греции по безопасному открытию туризма в 2021 году. "С полным учетом необходимости добросовестного выполнения эпидемиологических протоколов мы стремимся открыть греческий туристический сезон 14 мая. А до тех пор мы будем постепенно снимать ограничения, если нам это позволят оценки инфекционистов по поводу развития пандемии. Например, мы планируем на апрель пилотную, проверочную реализацию запланированных нами мер на первом этапе с путешественниками из стран Европейского союза, а также из других государств, где вакцинация активно осуществляется, например из Израиля.

Я подчеркиваю, однако, что все даты открытия являются ориентировочными и могут измениться в зависимости от развития ситуации", - сказал министр.

Г-н Теохарис также рассказал об основных протоколах здравоохранения, которые будут применяться в местах въезда туристов. "В частности, в страну будет разрешен въезд путешественников, которые либо будут вакцинированы, либо будут иметь иммунитет в связи с выздоровлением от COVID-19, либо у которых недавний тест показал отрицательный результат на коронавирус", - сообщил министр, добавив, что "все туристы могут быть подвергнуты выборочным тестам на коронавирус, как это было в прошлом году".

"Однако существенная разница по сравнению с прошлым годом заключается в экспресс-тестах, благодаря которым карантин в случае положительного результата начнется сразу же без 24-часового ожидания, которое имело место в 2020 году", - пояснил он.

Как заверил министр, Греция будет принимать и тех туристов, которые будут привиты вакцинами, не одобренными в Евросоюзе, в частности российскими и китайскими. Говоря о приеме туристов из стран, не входящих в ЕС, Теохарис подчеркнул, что "цель - принять всех, кто желает приехать, конечно, с соблюдением установленных условий".

"Будет гарантировано, что приехать смогут и те, кто будут привиты вакцинами, не одобренными в Евросоюзе, например вакцинами Китая или России", - приводит слова министра Македонское агентство новостей.

Отвечая на вопрос о ценах на туры этом году, г-н Теохарис отметил, что "будет очень трудно добиться их повышения, поскольку предложение на рынке будет больше, чем спрос".

Тем не менее на ситуацию, складывающуюся в туристическом секторе Греции, он смотрит с оптимизмом, поскольку, по его словам, меры государственной поддержки помогли компаниям выжить, а те, кто хотел выйти из туристического бизнеса, увидели большой интерес со стороны инвесторов.

"Затраты на госпитализации и любые другие необходимые действия, направленные на защиту здоровья туристов, специалистов и граждан, возьмет на себя греческое государство", - добавил Теохарис. В то же время он подчеркнул, что "то, что требуется от граждан Греции, будет применяться и к туристам без каких-либо различий или исключений, например обязательное использование защитной маски в общественных местах".

Напомним, что осенью 2020 года Греция установила квоту по приему 500 граждан Росии в неделю. Сейчас эта квота действует до 22 марта.

По мнению экспертов АТОР, по мере снятия карантинных ограничений в Греции власти расширят квоту на российском рынке, а к середине мая, в крайнем случае, к началу июня, и вовсе отменят этот лимит вовсе.

Напомним, ранее греческие власти озвучили идею «туристических коридоров» с третьими странами, среди которых была и Россия.

/TOURBUS.RU