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09 марта
«Аэрофлот» полетит на Сейшелы
Регулярные рейсы из Москвы на о-в Маэ будут осуществляться каждую пятницу с начала апреля
Авиакомпания «Аэрофлот» будет выполнять регулярные рейсы на Сейшельские острова (остров Маэ) с начала следующего месяца, - сообщает пресс-служба российского нацперевозчика..
Как сообщили в авиакомпании, рейсы будут выполняться один раз в неделю по пятницам. Первый рейс будет выполнен 2 апреля. Улететь на нем из Москвы стоит от 28,9 тыс. р. на человека в одну сторону. Обратный билет на 9 апреля обойдется от 31,5 тыс. р. на человека.
«Открытие авиасообщения с Сейшелами стало возможным после принятия соответствующего решения оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации и открытия границы для иностранных туристов, в том числе россиян, властями Сейшел», - подчеркнули в «Аэрофлоте».
Напомним, что власти Сейшельских островов с 25 марта разрешат въезд на архипелаг туристам со всего мира без прохождения карантина и сертификата о вакцинации, им понадобятся только справки о тестах. ПЦР-тест для въезда на Сейшелы должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до прилета.
При этом но ношение масок, постоянная дезинфекция рук и социальное дистанцирование останутся обязательными для всех гостей.
Главный секретарь по туризму Сейшел Анн Лафортюн сообщила при этом в местных СМИ, что туристы должны бронировать размещение только в сертифицированных отелях. По ее словам, всего на Сейшелах сертификаты безопасности получили 536 отелей и апартаментов из 700.
По словам г-жи Лафортюн, иностранные туристы смогут свободно перемещаться по всем островам архипелага, а также плавать на яхтах.
Напомним, что в конце января власти Сейшел разрешили въезд в страну путешественникам со всего мира, в том числе и россиянам, при условии предоставления сертификата о вакцинировании (любой вакциной, в том числе и "Спутник V") и отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.
Россия формально возобновила авиасообщение с Сейшельскими островами в ноябре, позже "Аэрофлот" получил допуски на выполнение регулярных рейсов из Москвы в столицу архипелага Викторию.
Однако прямые рейсы тогда так и не были запущены, так как тогда Россия не вошла в перечень стран, гражданам которых был разрешен въезд на Сейшелы.
/TOURBUS.RU
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