На Эгейском побережье Турции произошло сильное землетрясение

Около 50 человек погибли и более восьмисот пострадали в результате землетрясения, эпицентр которого находился в популярном у туристов турецком городе Измир

В минувшую пятницу в районах Борнова и Байраклы в городе Измир произошло землетрясение магнитудой 7.0. Очаг находился на глубине 10 км.

Землетрясение также ощущалось на греческом острове Самос, где под обломками стены рухнувшего здания погибли два человека.

За ударом стихии последовали еще 812 афтершоков, а также небольшое цунами, были затоплены прибрежные улицы в городе Сеферихисар в часе езды от Измира, - сообщает «Интерфакс».

Число погибших в результате землетрясения в Турции к воскресенью составило 49 человек, передает агентство Anadolu со ссылкой на центр по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. Травмы получили 896 человек, в больницах остаются 214 человек.

По сообщению посольства России в Турции, информации о пострадавших гражданах РФ нет. Не поступало и соответствующих обращений от россиян в посольство. Сотрудники посольства находятся на связи с местными властями.

По информации туроператоров и местных принимающих компаний, российских организованных туристов в Измире также нет. С этим городом нет прямого авиасообщения, к тому же курортный сезон на Эгейском побережье закончен, - сообщает АТОР.

Как подчеркнули в одной из туроператорских компаний, Измир как курортное направление не пользуется спросом на российском рынке. Теоретически, во всем прибрежном районе, где ощущались толчки, включая Кушадасы, сейчас оценочно могут находиться не более ста россиян, как организованных, так и самостоятельных туристов. Обычно на эгейском направлении россияне отдыхают на курортах Бодрум и Мармарис.

Кроме того, по сообщению представителей DMC-операторов, рухнувшие жилые дома в Измире были в тех районах, где обычно не бывает туристов.

Напомним, что Измир – крупный турецкий город-порт на побережье Эгейского моря на западе Турции. Город был основан греками как античная Смирна, затем завоеван римлянами и перестроен Александром Македонским, а в XV веке вошел в состав Османской империи

Туристов в Измир привлекают крупные археологические комплексы античного периода, а также отдых на соседних курортах на берегу Эгейсого моря.

/TOURBUS.RU