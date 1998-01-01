Украинский подросток потерял руку в результате нападения акулы близ Шарм-эль-Шейха

Это первое нападение смертельно опасной акулы на туристов за последние два года

По сообщению Министерства окружающей среды Египта, 25 октября три человека были атакованы акулой в районе Рас-Мохаммед (Южный Синай). По данным ведомства, ныряльщики получили ранения и были госпитализированы. Согласно официальной информации, ведется расследование и выясняются причины произошедшего.

С этой целью министерство приостановило на 48 часов все погружения в районе морского заповедника Рас-Мохаммед, чтобы убедиться, что «это не серия нападений акул».

По информации туроператоров, несколько гостиничных пляжей в Шарм-эль-Шейхе закрыто, но это связано не с атакой акулы, а с сильным ветром на море, из-за которого объявлено штормовое предупреждение и отменены морские экскурсии.

По сообщению в социальных сетях, на Южном Синае пострадало двое украинских туристов (мама и мальчик 13-ти лет), а также сопровождающий их гид.

Как сообщает в свою очередть украинский туроператор JoinUp, «по предоставленной нам принимающей стороной информации, туристы приобрели у третьих лиц (не у туроператора или его партнеров) услугу погружения с аквалангом с экскурсионных яхт. Согласно информации из открытых источников, начиная с 1 ноября 2019 года такие услуги запрещены на курортах Синая с целью сохранения подводной экосистемы.

Сначала туристы обратились к гиду в отеле относительно приобретения такой экскурсии. Им отказали и предупредили, что правительство Египта запретило дайвинг с плавательных средств. После этого туристы решили купить такую услугу у третьих лиц за пределами отеля, в котором отдыхали.

Занятие дайвингом не было включено в страховку, которая имеется у туристов, но, несмотря на это, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь за счет правительства Египта. Мать получила глубокие раны от укусов. Ребенок потерял часть руки ниже локтя. Оба уже прооперированы».





В свою очередь на странице в Фейсбуке Агентства по развитию туризма Украины сообщается, что «в Египте вовремя занятия снорклингом серьезно пострадала украинская семья. Двенадцатилетний мальчик перенес две операции, но пострадавшую руку спасти не удалось. Это не первый случай, когда, несмотря на предостережения туроператоров, туристы приобретают за пределами отеля экстремальные туры, не име при это специального страхового полиса для подобных занятий.

Призываем туристов быть максимально осторожными в странах пребывания, знакомиться с правилами безопастности приобретать экстрим-туры у собственного туроператора или их официальных лицензированных партнеров».

Напомним, что это не первое нападение акул на туристов на Красном море за последние годы. Так, в августе 2018 года чешский турист погиб после нападения акулы на курорте Марса-эль-Алам. Годом ранее в результате нападения белой акулы в районе Хургады пострадала туристка из Австрии.

В 2015 году от атаки акулы в Египте погиб немецкий турист.

Ранее, в конце 2010 года, в египетских водах близ Шарм-эль-Шейха было зафиксировано шесть нападений акул на людей, в том числе недалеко от берега. Погиб турист из Германии и пострадали еще четверо туристов из России и Украины.

Тогда спецгруппе Министерства окружающей среды удалось поймать акулу, напавшую на туристов. Это оказалась серая рифовая акула длиной 2,25 метра.

/TOURBUS.RU