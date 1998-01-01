Гренландия «не продается», но готова привлекать новых туристов

Власти Гренландии прокомментировали идею президента США Дональда Трампа о покупке острова, заявив, что он не продается, взамен Совет по туризму предложил заняться привлечением туристов, сообщает портал Skift.

"Во время посещения Гренландии на прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что хотел бы приобрести автономную территорию Дании. Согласно официальному заявлению правительства острова, Гренландия, конечно, не продается. Тем не менее, автономия является перспективным направлением для развития туризма, поэтому необходимо привлекать на остров больше американских туристов", — пишет издание.

Как отмечает портал, Гренландия активно продвигает себя в сегменте приключенческого туризма. Поскольку остров на 80% покрыт льдом, он предлагает катание на собачьих упряжках или плаванье на байдарках среди айсбергов. "По данным исследовательской компании Technavio, к 2020 году доля приключенческого туризма на мировом рынке вырастет с 7 до 37%. По статистике, 42% путешественников в поездках ищут приключения", — пишет Skift.

Как сообщает «Интерфакс», по словам менеджера по маркетингу Visit Greenland Идриссии Теструп, остров хочет привлечь больше иностранных туристов, чем принимает сейчас. "Ежегодно Гренландия принимает 87 тыс. гостей, прибывающих на самолетах и круизных судах. Стоит отметить, что эта цифра значительно больше, чем население острова – 56 тыс. человек".

"Visit Greenland сделала приоритетным американский рынок, наладив отношения с компаниями, продвигающими приключенческий туризм в США. В настоящее время Гренландию посетили около 8 тыс. путешественников из США, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения", — добавила г-жа Теструп.

Юлия Науменко, менеджер по продажам Исландии в компании Jazz Tour в интервью нашему порталу рассказала: «Гренландия это не массовое направление, за год у нас туда отправляется около 100 туристов. Средняя стоимость тура на 5 дней примерно 2,500 – 3000 тысячи евро. Это направление с очень большой сезонностью: с конца февраля по 10 мая – зимний сезон, с июня по октябрь – летний сезон. В зимний период туристы могут покататься на собачьих упряжках, покататься на лыжах, заказать полет на вертолете над полярным куполом. Летом можно пойти на рыбалку, отправиться в поход, круиз, вариантов множество. Добраться до Гренландии можно из Дании и Исландии.

Если говорить о спросе, то он вырос по сравнению с 2018 годом, но уровень продаж остался на уровне 2016 – 2017 годов».

По информации СМИ, ежегодный рост турпотока в Гренландию начиная с 2014 года составлял 10%, но в 2018 году он снизился до 3%. Точная причина падения турпотока не известна, вероятно, сказывается ухудшение туристической экономики Исландии и банкротство нынешней весной лоукостера WOW Air, который летал на остров. После прекращения полетов турпоток в Гренландию снизился на 11% за первое полугодие 2019 года.

/TOURBUS.RU