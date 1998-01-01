Владимир Каганер вернулся в TEZ Tour

Пресс-служба туроператора TEZ Tour cообщила сегодня о назначении заместителя генерального директора компании. Им стал Владимир Каганер, возглавлявший компанию с 2005 по 2016 гг. Назначение связано с усилением состава топ-менеджмента и новыми стратегическими планами туроператора, - заявили в компании.

«Я рад вернуться в родной мне коллектив. Собственно говоря, связь никогда и не терялась. Надеюсь, что мое возвращение к оперативному управлению придаст новый рабочий импульс нашей компании, отмечающей в этом году свой 25-летний юбилей», – заявил в связи со своим новым назначением Владимир Каганер.

По информации СМИ, г-н Каганер в своей новой должности сосредоточится на региональных проектах компании.

До прихода в топ-менеджмент туроператора Владимир Каганер работал на ключевых позициях в компаниях «Академсервис» и «Мир Аэрофлота». С 2001 по 2004 г. занимал руководящие должности в различных департаментах компании TEZ Tour, а в 2005 был назначен на должность генерального директора туроператора.

"За пятнадцать лет работы Владимира Каганера в компании TEZ Tour существенно улучшил свои позиции на российском и международном туристических рынках, в том числе серьезно расширил географию направлений. В портфель туроператора добавились такие страны, как Испания, Куба, Доминиканская Республика, Мальдивы, Шри-Ланка, Греция, Австрия, Андорра, ОАЭ, Бразилия и Мексика.

В 2016 году Владимир Каганер покинул пост гендиректора, чтобы сосредоточиться на новых проектах и семье, однако остался в составе учредителей TEZ Tour. Генеральным директором туроператора был назначен Дмитрий Шершнев, который по-прежнему сохраняет свои полномочия», - сообщили нам в компании.

Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», так прокомментировал сегодня нашему порталу новость о возвращении Владимира Каганера в компанию: «Владимир – лицо TEZ Tour, его возвращение лишний раз подтверждает стабильность компании. Он прекрасный специалист с тонким чутьем, думаю, что рабочий тандем Шершнева и Каганера поможет компании достичь новых успехов».



Напомним, что компания была основана в 1994 году Александром Синигибским, Александром Буртиным и Левентом Айдыном (вышел из учредителей компании в 2012 году).

По последним опубликованным данным, владельцами ООО "Компания Тез Тур" являлись Александр Буртин (24%), Зураб Джапарашвили (7%), Владимир Каганер (7%), Андрей Косырихин (24%), Татьяна Леонова (7%), Николай Прокопов (24%) и Марина Турбина (7%).

Сейчас портфель компании насчитывает более 30 стран. Основные направления — Турция, Греция, Египет, ОАЭ, Болгария, Испания, Австрия, Италия, Таиланд, Доминикана, страны Балтии. Оператор сотрудничает более чем с 20 международными и национальными компаниями, отправляя на отдых туристов из России, Болгарии, Румынии, Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии, Эстонии, Молдавии и Казахстана.

Отметим также, что этим летом компания неоднократно сообщала не только об ожидаемо рекордных успехах в Турции, но и хороших объемах на других летних направлениях. Так, объем на кипрском направлении уже вырос в компании на 13%, а на испанском — на 32%. Кроме того, с 1 августа оператор заметно расширил собственную полетную программу на китайский остров Хайнань на лайнерах стратегического авиаперевозчика а/к iFly.

/TOURBUS.RU