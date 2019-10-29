С сегодняшнего дня ланкийская виза стала бесплатной

Россияне и граждане еще 47 стран в течение ближайших шести месяцев смогут посещать Шри-Ланку по бесплатным визам, - сообщила вчера газета The Star.

"Власти Шри-Ланки с 1 августа отменили плату за визы для граждан 48 стран, среди которых Россия, страны Европы, США, Канада, Австралия и другие. Таким образом они хотят привлечь туристов после терактов на католическую Пасху, когда турпоток обвалился на рекордные 70,8%", — пишет издание.

Бесплатные визы будут выдавать в аэропорту по прилете. Ранее россиянам требовалось заплатить $35-40 за оформление виз на Шри-Ланку.

Как отмечает The Star, эксперимент с бесплатными визами продлится полгода, затем будет проведена оценка результатов.

В прошлом году доходы от туризма на Шри-Ланке составили почти $4,4 млрд, это 4,9% от ВВП. Однако в первом полугодии 2019 года турпоток в страну сократился на 13,4% после того, как 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Напомним, что тогда объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. В итоге теракта, устроенного исламскими радикалами, погибли 250 человек, в том числе 40 иностранцев.

Напомним, что в наступающем высоком зимнем сезоне продолжится недавно возобновленная регулярная программа полетов в Коломбо авиакомпании «Россия», входящей в Группу «Аэрофлот» (правда, сегодня неожиданно было объявлено, что с 6 сентября по 26 октября 2019 г. эта программа вновь будет прервана).

Кроме того, программа ANEX Tour на крыльях AZUR Air по маршруту Москва – Коломбо – Москва начнется с 26 октября 2019 года и продлится до 4 апреля 2020 года, с интервалом вылетов два раза в неделю – в среду и субботу.

Также появятся у компании и две региональные чартерные программы. Так, новая полетная программа из Екатеринбурга будет осуществляться с 29.10.2019 по 03.04.2020 один раз в две недели. А новые чартерные рейсы Санкт-Петербург - Коломбо будут выполняться каждые 12 дней в период с 30.10.19 по 02.04.2020.

Опрошенные нами туроператоры отмечают, что хотя отмена платы за визы и не повлияет заметно на турпоток в страну, но, несомненно, станет приятным «бонусом» и уменьшит период ожидания при пересечении погранконтроля в аэропорту Коломбо.

Так, Юлия Фрундина, начальник отдела Юго-Восточной Азии компании Quinta Tour, отметила в беседе с нами: «Новость о терактах в апреле не привела к заметному отказу от поездок наших клиентов, а сейчас, по прошествии времени, об этом помнят только те, кого эта трагедия затронула лично.

Лето - не сезон для Шри-Ланки. Да, конечно, есть курорт Трингкомале, где летом можно купаться, избегая огромных волн. Но сейчас мы сконцентрированы на подготовке и расчете туров на осенне-зимний сезон. У нас уже есть запросы на новогодние каникулы».

В свою очередь, представитель компании «Путешествуем вместе» Маргарита Делицой в беседе с нами отметила: «Появление новых прямых чартеров из регионов и возможности напрямую улететь на Шри-Ланку уже повысило спрос на страну. Однако его уровень в целом по сезону будет определять не имидж страны (для тех, кто помнит про недавние события), а стоимость пакетного отдыха.

Уверена в том, что, если она будет приемлема и конкурентоспособна с другими зимними направлениями, люди на Шри-Ланку полетят. Если нет – они легко выберут хорошо знакомые им Таиланд или Вьетнам».

«Благодаря разнообразию отдыха, Шри-Ланка может быть интересна нашим туристам, однако ее востребованность (а значит, и спрос на новые рейсы) будет зависеть от экономики туров», - отмечает эксперт.

/TOURBUS.RU