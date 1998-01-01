Новости Депутат Милонов снова хочет создать в России "государственного туроператора" В ходе пресс-конференции, прошедшей в столице, депутат Виталий Милонов и президент РСТ Сергей Шпилько разошлись во мнениях относительно необходимости появления «госоператора»

Депутат Госдумы Виталий Милонов и президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько разошлись во мнениях относительно необходимости создания в нашей стране государственного туроператора. Свое мнение они озвучили в ходе прошедшей вчера в пресс-центре Национальной службы новостей пресс-конференции. Отметим, впрочем, что точно с такой же идеей г-н Милонов уже обращался к премьер-министру страны ровно год назад и не получил, судя по всему, ответа. В ходе своего выступления скандально известный депутат вновь предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву учредить в России туристическую компанию, 51% доли в которой принадлежал бы государству. По мнению политика, «это решило бы проблему, когда проверенные и надежные, казалось бы, туроператоры внезапно объявляют себя банкротами и не могут выполнить обязательств перед путешественниками, лишая их заслуженного и честного летнего отдыха». Виталий Милонов добавил, что «застрявшие в других странах, голодающие, сидящие в холлах отелей туристы не создают положительный имидж нашей страны. Такого быть не должно. Наши граждане должны отдыхать как короли». «Государственный туроператор будет заниматься и въездным туризмом, потому что очень много, например, китайских компаний, которые допускают множество нарушений. И по сути дела Российская Федерация не является бенефициаром этих туроператоров», – считает депутат. При этом Виталий Милонов сравнил государственного туроператора с банком с госучастием. Но при этом, по его словам, «речь идет не о монополисте, а о компании, контрольный пакет акций в которой принадлежит государству. И никаких преференций у нее быть не должно. Инвесторы же с удовольствием вложились бы в этот проект». Между тем глава РСТ Сергей Шпилько не поддержал в своем выступлении эту точку зрения. По мнению эксперта, нововведение приведет лишь к уничтожению конкуренции на рынке и дорого обойдется налогоплательщикам. На него потребуются сотни миллионов рублей, и стоит спросить избирателей, готовы ли они, чтобы на их деньги занимались подобной инициативой. «Не все доверяют частным компаниям, а альтернативы сегодня нет. Нужно предоставить возможность одному из туроператоров иметь государственное участие. Это позволит поддерживать низкие цены на путевки, чем смогут воспользоваться социально незащищенные жители России», – заявил он журналистам. По словам Сергея Шпилько, сегодня цены на путевки трудно снизить из-за высоких цен на авиабилеты, которые дорожают на фоне повышения цен на топливо и авиакеросин. Причем топливо в России дорожает, несмотря на то, что управляет этой сферой крупнейшая государственная компания. «Чтобы в России были авиабилеты по €20-30, нужно просто сделать больше open-sky аэропортов, пустить к нам несколько западных лоукостеров. И тогда у нас не будет того рынка, какой мы имеем сейчас в авиации. Цены на авиабилеты в России определяют перевозчики», – сказал глава РСТ. При этом, заключил эксперт, от банкротств на туристическом рынке, конечно, никто не застрахован: «Но хочу отметить, что туристов, застрявших после краха туркомпаний, мы вывозили, не используя ни копейки государственных денег». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка