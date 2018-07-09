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11 июля
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«Турпомощь» сообщила о возможном исключении из реестра более ста туроператоров/ Депутат Милонов просит создать в России «государственного туроператора»/ Авиакомпания China Express связала Россию с китайским городом Цицикар
«Турпомощь» сообщила о возможном исключении из реестра более ста туроператоров
Более ста туроператоров могут быть исключены из реестра с 16 июля, сообщили нашему порталу в пресс-службе ассоциации «Турпомощь».
«На основании решения Наблюдательного совета ассоциации «Турпомощь» от 09.07.2018 года в настоящий момент готовится проект Приказа о неисполнении статьи 11.6 Федерального закона 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» и о возможном исключении из реестра туроператоров по выездному туризму ассоциации «Турпомощь» свыше ста компаний с 16 июля 2018 года», — говорится в сообщении.
По данным "Турпомощи", компании могут быть исключены в связи с неуплатой взноса в фонд персональной ответственности туроператоров, который нужно внести до 15 июля 2018 года.
Депутат Милонов просит создать в России «государственного туроператора»
Как сообщила пресс-служба скандально известного депутата Госдумы Виталия Милонова, он попросил премьер-министра Дмитрия Медведева создать «государственного туроператора».
«Проверенные и надежные, как казалось, туристические операторы внезапно объявляют о своем банкротстве и неспособности обеспечить взятые на себя обязательства. При этом такие компании, как правило, не в состоянии оперативно вернуть уплаченные деньги, лишая людей заслуженного и честного летнего отдыха. Люди, и особенно дети, становятся заложниками различных недобросовестных коммерсантов от туризма», — цитирует письмо г-на Милонова его пресс-служба.
Выходом из такой сложной ситуации, по мнению политика, могло бы стать создание государственной туристической компании, имеющей гарантии от внезапного банкротства и прекращения работы.
Как говорится в письме, «подходящим форматом для такой компании могло бы стать акционерное общество с ключевым 51% государственным присутствием.
Более того, помимо организации гарантированного отдыха россиянам, создание государственной туристической компании, работающей в иностранных государствах, стало бы проявлением „умной силы“ нашей страны и оказало бы положительное влияние на имидж Российской Федерации за рубежом».
Авиакомпания China Express связала Россию с китайским городом Цицикар
Китайская China Express Airlines начала выполнять прямые регулярные рейсы из Владивостока в город Цицикар (КНР), сообщила пресс-служба АО "Международный аэропорт Владивосток" (МАВ).
Рейсы выполняются с частотой три раза в неделю на воздушном судне Bombardier CRJ-900.
"Китайское направление из аэропорта Владивосток постоянно развивается. За июнь 2018 года прирост на рейсах в Китай и Юго-Восточную Азию составил 17%. На сегодняшний день Владивосток связан авиасообщением с 10 китайскими городами. Вскоре также планируется возобновление рейса в еще один китайский город, Муданьцзян", — говорится в сообщении.
Цицикар расположен на западе провинции Хэйлунцзян, на левом берегу реки Нэньцзян, в 288 км к северо-западу от города Харбин.
China Express Airlines — авиакомпания со штаб-квартирой в городском округе Гуйян, работающая в сфере внутренних и региональных перевозок. Компания эксплуатирует самолеты одного типа — Bombardier CRJ-900.
/TOURBUS.RU
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