Екатерина Петрова, она же Елизавета Потемкина, она же…

На днях Куйбышевский районный суд города на Неве вынес приговор по уголовному делу Елизаветы Потемкиной: она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и заслуженно получила 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима и обязанность удовлетворить исковые требования потерпевших в размере 500 тыс. руб., - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Суд установил, что г-жа Потемкина (на фото), являясь учредителем и занимая должности начальника отделов продаж и генерального директора ООО «ТС СПБ», а также коммерческого директора ООО «КПТ-Ойлтрейдинг», в период с марта по август 2017 года заключала договоры на оказание туристических услуг, но обязательства по предоставлению турпродукта не исполняла, а деньги в счет отплаты услуг, полученные от клиентов, перечисляла себе. «Она похитила принадлежащие 26 клиентам денежные средства в общей сумме свыше 2 млн рублей», – делает вывод суд и выносит соответствующее решение. Интересная, кстати, деталь - ООО «КПТ-Ойлтрейдинг», в котором Петрова до сих пор числится среди учредителей с долей в 30%, вообще никакого отношения к туризму не имеет: его профиль - оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

На самом деле это только вершина айсберга: речь идет об уникальном случае, когда расследование начиналось по поводу человека по имени Екатерина Петрова, а завершилось судом, наказавшем Елизавету Потемкину. Дело в том, что история разбирательств относительно коммерческих «художеств» осужденной началась еще в середине 2014 года, когда она приобрела широкую известность в Петербурге не только как обманувший десятки клиентов генеральный директор туристического агентства «Формула хорошего отдыха» Екатерина Петрова, но и как человек с большой фантазией.

Когда «запахло жареным» и клиенты начали штурмовать офис «Формулы», пытаясь получить назад документы и деньги, дама сама пришла в Центральное УМВД Петербурга. И сообщила, что стала жертвой похитителей, которые, якобы, удерживали ее с 14 по 18 августа 2014 года. Да еще и деньги отобрали. Причем так вошла в роль, что даже описала приметы нападавших и их автомобиль, не забыв зафиксировать и телесные повреждения в травматологическом пункте.

Правда, следователи в эту детективную историю не поверили – и возбудили против нее уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере», пострадавшими в котором фигурировали больше пятидесяти человек, потерявшие в общей сложности почти 4,5 млн рублей. Однако, несмотря на то, что расследование этого дела завершилось уже в сентябре 2015-го, его судебное рассмотрение растянулось …почти на два года. И только 18 августа 2017-го Смольнинский районный суд вынес приговор, который немало всех удивил. Как вы думаете, как он оценил «художества» Екатерины Петровой, благодаря которым десятки туристов так и не увидели моря? Он назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно... Правда, с испытательным сроком.

Однако «остепеняться» она даже не думала. И параллельно с судебным разбирательством продолжала обманывать клиентов: получив условный срок 18 августа 2017-го, 21-го одной из туристок она пишет расписку в том, что собирается вернуть ей средства за несостоявшийся отдых. И не только ей одной: находясь под следствием и подпиской о невыезде, она по-прежнему регистрировала турфирмы и «снимала» с клиентов деньги, не собираясь бронировать для них услуги. А потом, когда в полицию начали поступать новые заявления от пострадавших, и вовсе сбежала из Петербурга, со временем превратившись из Екатерины Петровой в Елизавету Потемкину. А что - очень удобно: инициалы ведь те же самые...

По словам участников предварительных слушаний, на вопрос о том, зачем Петрова сменила имя и фамилию, она честно сказала, что предыдущие были чересчур скомпроментированы. Мало того, что на них «приходится» условный срок: один из обманутых ею клиентов не пожалел времени и усилий для того, чтобы создать интернет-сайт, посвященный «художествам» Екатерины Петровой. На нем она представала в полной красе — с фото, документами и отзывами тех, кого облапошила. Стоит ли после этого удивляться, что дама быстренько превратилась в Елизавету Потемкину.

«Полной уверенности в том, что мошенница отсидит весь установленный судом срок, нет: она вину не признала и, возможно, будет оспаривать приговор, - говорит одна из пострадавших, Елена Фельде. - Невелика и вероятность возврата фактически украденных ею средств: станет ли она в заключении работать, неизвестно, а размер отчислений наверняка будет мизерным». При этом она сомневается в том, что отсидка благотворно скажется на поведении мошенницы.

«Если человек, находящийся под следствием и получивший условный срок, продолжает активно заниматься прежней деятельностью, обманывая людей, это говорит о его нежелании менять образ жизни», - считает она.

Вместе с тем срок заключения для Елизаветы Потемкиной может измениться и в большую сторону: в Петербурге продолжаются другие судебные процессы, в которых она выступает в качестве фигуранта.

/TOURBUS.RU