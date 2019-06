Суд не может «найти» многомиллионные средства «СПб-Турс»

Недавно оригинальным способом уличить крупно задолжавшую бывшим клиентам турфирму воспользовались судебные приставы в Астрахани: под видом интересующегося приобретением путевки на отдых туриста они «заслали» в агентство сотрудника, который на месте убедился в том, что компания с арестованным счетом продолжает работать, - сообщает наш корреспондент.

Визит судебного пристава в турфирму был вызван тем, что агентство задолжало 23 клиентам сумму почти в 5 млн рублей, а на арестованном для возмещения долга счете организации денег не оказалось. Тем не менее, как выяснил побывавший под видом туриста в офисе компании пристав, агентство продолжало успешно работать - деньги предприниматели собирали только наличными.

Убедившись в том, что компания, несмотря на арестованный счет, действует, приставы обнаружили в работе предприятия преступный умысел: имея фактическую возможность вернуть людям долги, его хозяйка умышленно не стала этого делать. В результате против нее возбудили сразу 5 уголовных дел за неисполнение решения суда и другие правонарушения.

И хотя после визита «пристава-туриста» она сразу же погасила задолженность в полном объеме, расследование дела продолжается: теперь главе турагентства придется отвечать совсем по другим статьям закона.

А вот в Петербурге в сходной ситуации приставы почему-то «умывают руки». Стоит напомнить: в настоящее время в Дзержинском районном суде Петербурга продолжается рассмотрение прецедентного уголовного дела, в рамках которого по п. а и б ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) подсудимыми являются Виктория Ротер и Анна Филимонова – генеральный директор и бывший главный бухгалтер компании «СПб-Турс».

Кроме этого дела, рассмотрение которого завершится не ранее августа, Межрайонная ИФНС России № 11 предъявила «СПб-Турс» требования на уплату около 119 млн рублей вовремя не выплаченных налогов, которые подтверждены результатами рассмотрения дела в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти.

Однако попытка получить деньги с помощью исполнительных производств в системе ФССП завершились ничем: все производства по линии Межрайонной ИФНС России № 11 по поводу «СПб-Турс» были окончены в конце 2018 года в соответствии с ст. 46. ч. 1. п. 3 Федерального закона от 02.10.2007 г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Что это означает? Официальная формулировка п. 3 ч. 1 этой статьи гласит, что возвращение исполнительного документа взыскателю происходит, «если невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях».

А еще один пункт (п. 4), также использованный ФССП для закрытия исполнительных производств по линии «СПб-Турс», говорит, что аналогичное действие происходит, «если у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными».

При этом как проверка налоговой инспекции, так и результаты рассмотрения дела в арбитражном суде показали, что все ранее учрежденные Викторией Ротер пять компаний

(три из них называются одинаково и отличаются только буквенным написанием) аффилированы и, фактически, четыре из них были созданы исключительно с целью ухода от налогов. Это, кстати, подтвердили и сразу несколько свидетелей, опрошенных в рамках рассмотрения уголовного дела.

А сама Виктория Ротер, отвечая на прямой вопрос государственного обвинителя в зале суда, вину в уклонении от налогов признала в полном объеме.

Однако, вопреки здравому смыслу, исполнительные производства по линии «СПб-Турс» прекращены в то время, как фактически ее бизнес все так же продолжает работать, прикрываясь другими именами и используя иные счета.

Ведь интернет-сайт, благодаря которому «СПб-Турс» получал и по-прежнему получает клиентов, все так же работает, находящаяся под уголовным преследованием госпожа Ротер, как и раньше, улыбается на его главной странице (на фото), а по Петербургу разъезжают автобусы, маркированные названием компании SPb-Tours Baltic. Что неудивительно: на официальном сайте турфирмы по-прежнему значится, что SPB-Tours is an experienced tour operator with its headquarter in Berlin and based also in St. Petersburg.

И денежки, которые в рамках исполнительных производств никак не может найти ФССП, по-прежнему идут в другое отделение все того же кармана...

/ TOURBUS.RU