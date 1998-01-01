Налоговая служба инициировала банкротство «СПб-Турс»

Тридцатого июля 2018 года Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России №11 по Петербургу инициировала процедуру банкротства туристической компании «СПб-Турс»: главной причиной действий налоговиков стала задолженность предприятия в размере более 124 млн рублей.

Стоит напомнить, что претензии налоговых органов к компании, которая на протяжении многих лет занималась в Петербурге приемом и обслуживанием круизных туристов, не ограничивается этим иском. 31 мая Дзержинский районный суд Петербурга отправил под домашний арест генерального директора компании «СПб-Турс» Викторию Ротер (на фото), обвиняемую по п. 6 ч. 2 ст. 199 УК РФ. «В нарушение Налогового кодекса РФ, в период с января 2013-го по март 2016 года уклонилась от уплаты в бюджетную систему России НДС, а также налога на прибыль на сумму более 82 млн рублей», - так об этом сообщало подразделение Следственного комитета РФ по Петербургу. Несмотря на просьбу адвоката отпустить ее под залог в 1,5 млн рублей, суд выбрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того, за компанией «СПб-Турс» уже несколько лет тянется целый шлейф гражданских судебных дел, рассмотренных после скандала, связанного с обвинением одного из специалистов фирмы в краже крупной денежной суммы. В частности, на одном из заседаний Ассоциации участников круизного рынка, на котором присутствовали представители ряда туристических фирм города, о совершении кражи в размере 1,5 млн рублей из кассы офиса «СПб-Турс» заявлялось как о свершившемся факте, однако впоследствии эта информация подтверждения не нашла.

«Высказывания были выражены в форме, выходящей за допустимые пределы осуществления права на свободу выражения мнений и убеждений, носят неуважительный, порочащий характер», – к такому выводу пришел суд, рассматривая дело по иску обвиненного в краже специалиста. В результате в декабре 2017-го Виктории Ротер, а также проводившему памятное собрание представителю организаторов суд присудил по 30 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу голословно обвиненного специалиста.

Именно после произошедшего в мае 2015 года случая в правоохранительных и контролирующих органах Петербурга начали всплывать и детали активной «пиратской» деятельности «СПб-Турс», благодаря которой огромные деньги (в т. ч. и в виде наличных) «проплывали» мимо официального учета. Как выяснили многочисленные последующие проверки, компания широко использовала «серые» и «черные» схемы работы с денежными средствами, получаемыми от туристов, а регистрация сразу нескольких предприятий с весьма схожими названиями порой изрядно запутывала финансовые следы.