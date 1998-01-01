Грузия «закрыта»

Мы следим за развитием событий вокруг запрета на воздушные перевозки и продажи туров в Грузию

Вечером в пятницу президент Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии. Кроме того туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от реализации туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.

Напомним, что волнения у здания грузинского парламента в центре Трбилиси начались вечером в четверг. В ходе первого дня противостояния пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Первоначально в пятницу утром МИД РФ лишь рекомендовал нашим согражданам, находящимся в Грузии «проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей". Российские туроператоры и находящиеся в Грузии туристы также сообщали о спокойной обстановке в курортных регионах страны.

Однако ближе к вечеру риторика российских властных структур резко изменилась – вначале МИД, а затем и Ростуризм официально заявили о том, что российским гражданам следует воздержаться от поездок в Грузию, а туроператорам – прекратить продажу туров в эту страну.

Затем последовал президентский указ, в котором сообщалось, что "в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий… с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».

Правительству РФ было также «поручено принять меры по обеспечению возвращения в РФ российских граждан, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа».

Более того, в субботу стало известно, что в Россию не смогут летать и грузинские перевозчики. Согласно заявлению пресс-службы Минтранса РФ, «С 8 июля текущего года полёты грузинских авиакомпаний на территорию Российской Федерации будут приостановлены. Об этом российские авиационные власти сообщили сегодня грузинским авиационным властям. Причина приостановки полётов — необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность».





Также в субботу зампред правительства Максим Акимов провел совещание, посвященное у запрету воздушных перевозок в Грузию. По словам вице-премьера, всем пассажирам будет предложено поменять билеты на рейсы российских компаний на более ранние сроки без финансовых потерь. В настоящий момент авиакомпании информируют своих клиентов о наличии свободных мест на обратные рейсы.

Было заявлено, что все шесть отечественных перевозчиков, летающих в Грузию, – "Аэрофлот", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", Red Wings и "Нордавиа" – будут взаимодействовать друг с другом. Некоторые из них готовы вывезти россиян после 8 июля, но через аэропорты Армении и Северной Осетии. Также на совещании было отмечено, что все авиакомпании фиксируют массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию.

По оценке АТОР в Грузии в настоящее время находятся около 25 тыс. граждан России. "Находящиеся в стране российские граждане покинут Грузию до 8 июля 2019 года. В среднем шесть авиакомпаний выполняют до 18 рейсов в день в Грузию из примерно 10 российских городов. Только в эту субботу, 22 июня, у перевозчиков было запланировано более 20 рейсов из 8 российских городов. Средняя загрузка российских бортов составляет 180 кресел. Учитывая глубину продаж и среднюю продолжительность пребывания россиян в Грузии, сейчас в стране может находиться не менее 25 тыс. российских граждан", — рассказали в ассоциации.

Как отметили в АТОР, речь идет о россиянах, приезжающих в Грузию с любыми (а не только туристическими) целями. "Согласно нашей оценке, на данный момент в Грузии может находиться не более 7 тыс. организованных туристов", — подчеркнули в ассоциации.

Также АТОР сообщил, что "все туроператоры остановили продажу туров в Грузию. Тем, кто уже купил путевки, они будут предлагать альтернативные варианты — в том числе, недорогую Турцию, Абхазию, российские курорты.

При этом в туркомпаниях надеются на быстрое восстановление авиасообщения и выравнивание спроса, так как направление пользовалось хорошим спросом".

На этом фоне Департамент туризма Грузии опубликовал официальное сообщение о безопастности отдыха туристов в стране. Как говорится в сообщении, «поездки в Грузию остаются безопасными, несмотря на сообщения в средствах массовой информации о недавних демонстрациях.

Правительство Грузии принимает меры предосторожности для обеспечения безопасности путешественников в Тбилиси и по всей стране. Все туристические направления и достопримечательности открыты для посетителей. Кроме того, туристическая инфраструктура и транспорт работают без перебоев. Никаких перекрытий на автомагистралях или второстепенных дорогах не наблюдается».





В тоже время вчера президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала неправильным решение запретить рейсы из РФ в Грузию и призвала решать политические вопросы, не создавая препятствий туристам.

"Туристы должны иметь возможность приезжать к нам, потому что они обожают Грузию. А политики и руководители должны найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего», - заявила г-жа президент.

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/TOURBUS.RU