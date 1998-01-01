Новости В Тбилиси – массовые волнения Эксперты обсуждают, повлияют ли события в центре грузинской столицы на туристический спрос

Как сообщает ряд СМИ, серьезные волнения произошли вчера вечером в столице Грузии. В четверг ряд оппозиционных партий Грузии призвали своих сторонников прийти на митинг, чтобы выразить протест в связи с участием российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи Православия. Протест оппозиции вызвал тот факт, что г-н Гаврилов на открытии сессии МАП занял кресло спикера грузинского парламента. Грузинская оппозиция изначально требовала не впускать г-н Гаврилова в страну, обвиняя его в поездке в Абхазию. В ходе столкновений в Тбилиси пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Сегодня оппозиция призвала продолжить мирные акции протеста, у здания тбилиссой филармонии начали возводить баррикады. Массовый митинг сегодня утром прошел также в Кутаиси. Между тем информации об отменах туров в Грузию пока что нет. Как заявила сегодня пресс-секретарь РСТ Ирина тюрина, "Информации об аннуляциях туров в Грузию пока нет, слишком мало времени прошло. По закону об основах туристской деятельности, если МИД и Ростуризм выпустят рекомендации о нежелательности поездок в Грузию, то турфирмы должны будут вернуть туристам все деньги за несостоявшиеся поездки. Если рекомендаций не будет, то они должны будут вернуть деньги за минусом понесенных расходов". Напомним, что ранее, впрочем, МИД РФ неоднократно «просил» наших туристов при посещении Грузии учитывать, что с 2008 года между нашими странами нет дипотношений. Между тем Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сегодня рекомендовал россиянам «не посещать Грузию до стабилизации обстановки в стране». В то же время опрошенные нами операторы говорят о хорошем спросе на грузинском направлении в этом сезоне, отмечая, что пока что воления никак не затронули курортные регионы страны. Так, как рассказала Светлана Баранова, пресс-секретарь компании TEZ Tour," Вчера в Тбилиси прошел митинг оппозиции перед парламентом Грузии, который был распущен правительственными силами. Сегодня ситуация абсолютно спокойная, никаких волнений не происходило. В Батуми обстановка также спокойная, на туристах политический кризис никак не сказывается. Все туристические объекты работают в штатном режиме, экскурсионные программы запланированы согласно расписанию" По словам эксперта, «Грузия входит в топ-10 наиболее популярных направлений в сезоне лето-2019 у наших клиентов. Интерес к организованному туризму в эту страну ежегодно растет — спрос на туры в Грузию уже увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Летом прошлого года мы впервые взяли гарантированные блоки мест на рейсах а/к S 7 в Грузию. Продолжаем с авиакомпанией плотное сотрудничество по направлению и в наступившем сезоне. В этом летнем сезоне мы предлагаем туры в Грузию с гарантированными местами на ежедневных регулярных рейсах а/к S7 по маршруту Москва – Батуми. Стартовала полетная программа 8 июня. Основной спрос по Грузии — около 60% — приходится на пляжный отдых в регионе Батуми, почти 30% — на регион Кобулети, 10% распределяются между регионами Чакви, Квариати и Гонио. Туристы выбирают в основном отели 3-4* с завтраками. Стоимость отдыха на побережье Черного моря в июне у нас начинается в этом году от от 25 тыс. рублей за семь ночей в отеле 3*. В этот же период можно отправиться Тбилиси на три ночи за 22, 5 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом существенного увеличения цен на туры в Грузию не произошло». «По линии туроператора «Музенидис Тревел» в Грузии сейчас отдыхают более одной тысячи туристов и все они находятся в абсолютной безопасности и отличном настроении», - заявил в свою очередь Александр Цандекиди, генеральный директор «Музенидис Тревел», которого цитирует АТОР. «Это был локальный всплеск негатива и я глубоко убежден, что он не отразится на желании туристов приезжать в Грузию. Местные жители по-прежнему относятся к туристам из России исключительно благожелательно. Ничего не изменилось», – добавил г-н Цандекиди. Единственный негативный момент в ситуации с экскурсионными программами – это временное закрытие одной из самых красивых улиц Тбилиси проспекта Руставели. «Но и это не так страшно, ведь тот, кто был в Грузии знает, что подобных улиц в Тбилиси великое множество», – говорит Александр Цандекиди. Отметим, что, по данным РСТ, в 2018 году россияне были третьими по въезду в Грузию. С начала 2019 года в Грузии побывало 1,7 млн гостей из России.

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка