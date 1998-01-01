Новости Горячие новости Президент пообещал расширить перечень стран, куда могут выезжать на отдых сотрудники МВД/ Ростуризм исключил из реестра еще 38 туроператоров/ Российский турист умер на Пхукете от алкогольной интоксикации

Президент пообещал расширить перечень стран, куда могут выезжать на отдых сотрудники МВД Президент РФ Владимир Путин сообщил, что договорился с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым расширить перечень стран, где смогут провести отпуск сотрудники МВД. "Мы договорились с главой МВД Колокольцевым расширить географию возможного выезда сотрудников МВД за границу", — сказал г-н Путин в ходе сегодняшней "прямой линии" с гражданами России. "Сотрудники МВД наделены особыми полномочиями, и в этом смысле они, конечно, находятся в особом положении. Они должны сами для себя сделать выбор: они хотят работать с этими ограничениями или нет", — отметил г-н Путин, напомнив, что большое количество полицейских являются носителями государственным секретов. Ранее глава МВД принял решение включить в перечень стран, где могут отдыхать сотрудники министерства, Таиланд и Турцию. Ростуризм с начала июня исключил из реестра 38 туроператоров МОСКВА. 20 ИЮНЯ. ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ — Ростуризм с начала июня исключил из единого федерального реестра туроператоров 36 компаний в связи с непредставлением сведений о финансовом обеспечении ответственности перед туристами и еще две компании в связи с прекращением туроператорской деятельности, - сообщает «Интерфакс». Больше всего компаний было исключено приказами от 3 и 17 июня – одиннадцать и пятнадцать соответственно, крупных среди них нет. Компании, исключенные в связи представлением заявления о прекращении туроператорской деятельности, – ООО "Школа-Тур" и ООО "Отдых на Море". За тот же период были внесены в реестр сведения о 82 туроператорах, практически все они планируют заниматься внутренним либо въездным туризмом. Всего в едином федеральном реестре на 20 июня состоят 4386 компаний. Российский турист умер на Пхукете от алкогольной интоксикации Российский турист в состоянии сильного алкогольного опьянения потерял сознание и умер рядом с полицейским участком на острове Пхукет в Таиланде, сообщает газета Phuket News. "Россиянин из Красноярска, 38-летний Денис Тимошенков, остановился в отеле Patong Phuket Mirage Hotel. 14 июня, уже после того, как он выписался из отеля и расплатился, турист вернулся в свой номер и оставался в нем как минимум еще сутки, до 15 июня", — пишет издание. Обнаружив россиянина, персонал попытался уговорить его покинуть номер. "Мы хотели решить проблему путем переговоров с ним, но Тимошенков был невменяем, никто не мог понять, что он говорит. Наши сотрудники сообщили, что он был пьян все время пребывания у нас", — рассказал менеджер The Phuket News. После того, как все попытки по-хорошему расстаться с туристом провалились, менеджмент вызвал полицию. Офицеры доставили россиянина в участок, где оставили спать в открытой зоне, однако спустя некоторое время он исчез. Позже в тот же день полицейские обнаружили туриста лежащим на земле напротив участка, рядом с ним стоял небольшой дорожный чемодан. "Пульса у россиянина не было. Его экстренно доставили в ближайший госпиталь, где констатировали смерть. Ее предварительная причина – алкогольная интоксикация", — сообщает газета. /TOURBUS.RU



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