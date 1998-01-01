Новости "Силовикам" снова разрешили отдыхать в Турции и Таиланде Эксперты обсуждают, насколько изменит ситуацию на рынке летних продаж неожиданное разрешение сотрудникам МВД и Росгвардии вновь посещать популярные направления отдыха за рубежом

Как пишет сегодня газета «КоммерсантЪ», глава МВД Владимир Колокольцев издал распоряжение, благодаря которому сотрудники органов внутренних дел получили возможность отдыхать в Турции и Таиланде. Напомним, что выезжать в большинство «туристических» стран полицейским, как и сотрудникам других силовых ведомств, запретили еще в 2014 году. Соответствующий список из 116 стран, не рекомендованных для турпоездок, тогда был обнародован МИДом. В дальнейшем в него вносились определенные изменения. Так, например, стражам порядка разрешили посещать страны СНГ, Китай, Вьетнам и Кубу, однако самые популярные для отдыха страны, Турция и Таиланд, находились у полицейских под запретом. Согласно распоряжению главы МВД Владимира Колокольцева, о котором вчера поставили в известность полицейских, отныне ограничение на посещение этих стран было отменено. Загранпаспорта полицейских хранятся в отделах кадров. Владелец документа, решивший в частном порядке отправиться в страны, не рекомендованные для посещения, должен обратиться с заявлением к своему непосредственному руководителю, а тот направить документ на рассмотрение комиссии. Как правило, отметил источник “Ъ”, всю ответственность берет на себя непосредственный руководитель подразделения. При этом учитывается допуск сотрудника к сведениям, составляющим гостайну. Для оперсостава это, например, агентурная работа. В самом МВД подтвердили информацию о распоряжении. АТОР, в свою очередь, сегодня сообщает, что, по данным турагентов, с начала июня к ним стали поступать заявки на бронирования ранее «запрещенных» туров в Турцию, ОАЭ и Индонезию от служащих Национальной гвардии. Об изменениях сообщает и турецкая пресса. Так, в прошлом месяце в Анкаре с рабочим визитом побывал директор Росгвардии Виктор Золотов. Он провел ряд встреч с главой МВД Турции Сулейманом Сойлу и рядом генералов. Турецкое издание «Айдынлык», в частности, сообщило, что в ходе него были достигнуты договоренности о том, что гражданскому и военному персоналу Национальной гвардии будет снова разрешен въезд в Турцию, в том числе «в целях оздоровления и лечения, что послужит важным стимулом к развитию туризма». Как рассказал нам Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», «после выхода приказа нам поступает шквал звонков от работников МВД, телефоны просто разрываются. Это и понятно, ведь с 2014 года они почти никуда не могут выезжать. Но строить какие-то планы пока рано, поскольку сам текст закона еще не опубликован на сайте Министерства внутренних дел. Да и важно понимать, что к моменту публикации он может претерпеть ряд изменений или правок, как это часто бывает. Нужно также помнить, что решение о том, чтобы дать сотруднику отпуск и разрешить выезд в ту или иную страну из списка разрешенных, на месте будут принимать руководители конкретных подразделений. Так что все не так просто. Но уже хорошо то, что семьи не будут разделять на время отпуска. Говоря в целом об этом приказе, нельзя не отметить, что он может глобально повлиять на рост продаж туров в Турцию и Таиланд. У работников МВД неплохие зарплаты и есть «чувство голода», так что мы надеемся на лучшее». В свою очередь, АТОР указывает, что «численность Нацгвардии России на момент создания, согласно данным из открытых источников, составляла 340 тысяч человек, с учетом гражданского персонала. С учетом открытия новых направлений отдыха для сотрудников Росгвардии, можно ждать роста турпотока прежде всего в Турцию – с учетом членов семей дополнительный объем туристов на направлении может достигать 100-150 тыс. человек, считают эксперты туристического рынка. Что же касается разрешения на отпуска в Турции и Таиланде для сотрудников МВД, то в России в 2018 году насчитывалось 895 тысяч сотрудников МВД. С учетом членов их семей это, по предварительным прогнозам, может означать прирост турпотока в сотни тысяч человек в год по двум указанным направлениям». Наконец, как заявил сегодня президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько, "По оценкам РСТ разрешение сотрудникам МВД поездок на отдых в Турцию может добавить направлению уже в следующем году с учетом членов семей до 250-300 тыс. человек. В этом году многое уже продано, и туристы в основном определились в своих планах, поэтому это решение особенно позитивно повлияет на конец сезона – октябрь-начало ноября, а в полной мере коррекция спроса произойдет в 2020 году". TOURBUS.RU

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